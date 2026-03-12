Alberto Toribio: "En estas tres jornadas hay que trabajar el cerrar los sets"

Publicado por Jon Ander Uriarte Soria Creado: Actualizado:

El entrenador del C.V. Grupo Herce, Alberto Toribio, ha señalado este mediodía que uno de los objetivos en las tres jornadas que restan para acabar la fase regular es trabajar "en cerrar los sets", con la vista puesta en los play offs por el título. En este sentido ha subrayado que el "el objetivo más importantes es pasar los cuartos de final" de la lucha por el título.

Los celestes tienen este fin de semana la posibilidad de asegurar la segunda plaza de la Superliga y, yendo un poco más, optar al primer. Al respecto, Alberto Toribio ha sido bastante claro al explicar que finalizar la fase regular "como primero, segundo o tercero es anecdótico", más allá de tener el factor cancha en play off. "No voy a meter al equipo en eso", ha admitido para poner como ejemplo que hecho de que la temporada pasada se empatara a puntos con Guaguas para luego perder la final "por 3-0 sin verla". "Entiendo la ilusión de la gente por ser primeros", ha expresado para añadir que "debemos esforzarnos en estar bien en play off, firmes en cuartos. Luego, nos quedan tres jornadas para acabar lo más arriba posible", ha afirmado.

Tras lo ocurrido en Copa, donde el equipo no estuvo fino en los puntos claves del partido ante Cisneros, el preparador celeste trabaja en engrasar a su equipo de cara al siguiente título en juego y de ahí que haya recalcado que "en estas tres jornadas hay que trabajar sobre eso, cerrar los sets".

El técnico ha admitido que su equipo jugó un buen partido ante Cisneros el pasado fin de semana, el mismo rival ante el que cayeron en Copa y al que superaron por un claro 0-3. "Ganar fuera de casa siempre es difícil y lo conseguimos con más facilidad de lo que esperábamos", ha detallado para reconocer que, personalmente, le sigue dando vueltas a lo ocurrido en Copa si bien como equipo es una situación que ya está pasada.

Los celestes reciben este sábado en Los Pajaritos, a partir de las 19.30 horas, al C.V. Melilla en un encuentro ante el tercer clasificado en el que los de Toribio tienen la oportunidad de sellar la segunda plaza de la tabla. Será el último partido de fase regular y el siguiente ya será eliminatoria de lucha por el título: "Melilla es un equipo que de Navidad aquí viene haciéndolo perfecto. Sólo ha perdido ante Guaguas y se metió en la final de Copa. Viene un equipo que está jugando bien, con pocos errores, con las cosas claras y de los que mejor juego está demostrando".

"Tiene un modelo de juego muy bueno. Comete pocos errores y eso te exige mucho porque tienes que hacer todos los puntos. Es un equipo bien compensado, con Méndez y Martina muy finos. Veremos si Dani Ruiz puede jugar por la lesión de rodilla", ha añadido el preparador celeste que tiene a toda la plantilla disponible para el compromiso ante el equipo de la Ciudad Autónoma.