Grupo Herce Soria se saca la espina de la Copa del Rey ganando a Cisneros por la vía rápida (0-3)

El Grupo Herce Soria saldó sus cuentas pendientes con el Cisneros Alter Tenerife en un partido donde la superioridad castellana no dejó lugar a la réplica. Tras el amargo sabor que dejó la eliminación en la pasada Copa del Rey a manos de los tinerfeños, los pupilos de Luis Alberto Toribio saltaron a la pista con una marcha más, demostrando por qué ocupan los puestos nobles de la clasificación. Con un Viktor Lindberg estelar, convertido en un coloso en la red, el equipo soriano asaltó la isla con un contundente 0-3 que dejó mudo al pabellón local.

El inicio del encuentro pareció favorecer a los locales, que arrancaron con un esperanzador 5-3. Sin embargo, la alegría tinerfeña fue efímera. Los de Toribio ajustaron su ataque rápidamente para dar la vuelta al marcador (6-9), forzando el primer tiempo muerto de Miguel Rivera. La muralla soriana empezó a funcionar, estirando la renta hasta el 7-12. Aunque el Cisneros amagó con una reacción tras un segundo parón estratégico (10-12), un demoledor parcial de 0-5 liderado por Lindberg sentenció la manga. Sin fisuras, el Soria cerró el parcial por 21-25.

El segundo set fue un monólogo de los visitantes. Desde el 1-3 inicial, el Soria Voleibol jugó a placer, alcanzando una ventaja de seis puntos (6-12) que bloqueó por completo el esquema de Rivera. El enfado del técnico local en los tiempos muertos no surtió efecto ante un rival al que le salía todo. La brecha se ensanchó hasta los diez puntos (9-19), reflejando una superioridad total en todas las facetas. Un pequeño arreón del Cisneros (13-19) solo sirvió para maquillar un set que terminó cayendo del lado soriano por 19-25, poniendo el 0-2 en el global.

Lejos de relajarse, el Grupo Herce Soria salió decidido a evitar cualquier intento de remontada heroica. Un parcial de 0-3 de salida marcó el camino. La impotencia local era evidente ante el despliegue físico de los castellanos, que volvieron a doblar a su rival en el luminoso (5-11). Los visitantes administraron su ventaja con una madurez impecable, sin permitir que el Cisneros encontrara fisuras en su defensa. Con un juego coral y una efectividad máxima, el set y el partido se cerraron con un rotundo 15-25, certificando la venganza perfecta.