Dos canteranos del C.V. Río Duero convocados a una concentración Sub15 en Palencia

Los canteranos del C.V. Río Duero, Diego Martínez Pérez y Víctor Blázquez Bernardino, han sido seleccionados por la Real Federación Española de Voleibol para unas jornadas de supervisión Sub15 para jugadores nacidos en 2012-13 que tendrá lugar en Palencia del 30 de marzo al 2 de abril.

El objetivo de esta actividad es conocer y valorar, por parte de los técnicos de categorías inferiores a las deportistas que tienen opciones de ser convocadas a las futuras actividades de la Selección nacional de la edad en 2026 y 2027 y hacer seguimiento de deportistas del Plan de Tecnificación de la RFEVB. Diego Martínez y Víctor Blázquez, que juegan como receptor y colocador respectivamente, formarán parte de un grupo de trabajo al que han sido convocados 16 integrantes, ocho de categoría femenina y ocho masculina.

El programa de trabajo de la actividad arranca el día 30 con una sesión de entrenamiento vespertina. Continúa con dos días de entrenamiento con sesiones de mañana y tarde y finaliza el día dos con un entrenamiento matinal. Las sesiones tienen lugar en el Polideportivo Municipal Campo de la Juventud de la capital palentina.