Varios pódiums para la cantera soriana en el Regional de Edad

La representación soriana en la competición celebrada en Salamanca ha estado formada por 32 atletasDELEGACIÓN SORIANA DE ATLETISMO

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El Campo de Golf de Zarapicos (Salamanca), ha sido escenario del Campeonato de Castilla y León de Campo a Través en Edad Escolar, categorías infantil y cadete, una cita en la que ha habido una participación de 32 jóvenes atletas sorianos que han logrado subir al pódium en alguna de las pruebas en las que participaban.

Algunos de los equipos sorianos en el pódium.DELEGACIÓN SORIANA DE ATLETISMO

De esta manera, el éxito más grande lo ha firmado el IES Antonio Machado en la prueba cadete por equipos al finalizar en primera posición con un total de 19 puntos y por delante del equipo que representaba a Benavente que firmó 33. El grupo formado por Adrián Fernández Escudero, Luis Recio Gomollón, Miguel Llorente Hidalgo, Edwar Manuel de la Cruz Miguel, Ilias Assagoum Mahaje y Diego Saiz Torcal subían a lo más alto del pódium.

El IES Machado subía igualmente al pódium por equipos en categoría infantil. El grupo formado por Carlos Herrero Hernández, Pablo Garijo Giménez, Adrián Hernández Martínez y Ayman Litim Mumen se clasificaba en tercera posición con 41 puntos por detrás d Santa Marta de Tormes y los burgaleses de Comuneros de Castilla.

En categoría femenina los representantes sorianos lograban igualmente subir al pódium. El equipo que ha representado al Ayuntamiento de Ágreda y formado por Silvia Omeñaca Calvo, Carla Marina Solaesa, Zaira García Martínez, Martina Soria Llorente, Carlota Sánchez Estepa y Ainhoa Rubio Calvo finalizaba en segunda posición por equipos con 28 puntos por detrás de Santa Marta de Tormes. Estas corredoras integraron parte del equipo soriano que, en la clasificación por provincias, acabó en tercera posición.