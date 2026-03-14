Voleibol / Primera División
El C.V. Sporting Santo Domingo sella su primer puesto tras ganar Palencia 2026
El equipo que dirige Álvaro Hernández, que ya había asegurado su presencia en el play off de ascenso a Superliga2, aseguran el liderato en el Grupo A
El C.V. Sporting Santo Domingo Moreno Sáez ha sellado su primer puesto en el Grupo A de la Primera División de Voleibol tras imponerse con claridad a la concentración permanente juvenil, Castilla y León Palencia 2026 por 3-0. El equipo soriano, que ya había conseguido una plaza para la fase de ascenso, asegura así el primer puesto del grupo.
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El C.V. Sporting Santo Domingo defiende el liderato
Heraldo-Diario de Soria
Los sorianos que dirige Álvaro Hernández se medían a un combinado nacional que, además de haber ganado en la ida 3-2, llegaba a Soria segundo en la clasificación a tres puntos de los locales. La igualdad en la clasificación se trasladó a la pista, en especial en los dos primeros sets. El primero se resolvía para los sorianos por un ajustado 28-26 y el segundo por 25-23. El C.V. Sporting cerraba el partido y el liderato en el tercer parcial, el más claros de todos al ganar por 25-20. En esta categoría, el filial del C.V. Grupo Herce aseguraba la quinta posición tras ganar 2-3 al Grupo Covadonga.
Los sorianos finalizarán la fase regular como primeros del Grupo A. Dicha fase regular termina el próximo fin de semana con la visita a la cancha del C.V. Oviedo, tercer clasificado. Los celestes del Río Duero cierran la competición recibiendo al C.V. Oleiros.