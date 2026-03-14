El C.V. Sporting Santo Domingo sella su primer puesto tras ganar Palencia 2026

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El C.V. Sporting Santo Domingo Moreno Sáez ha sellado su primer puesto en el Grupo A de la Primera División de Voleibol tras imponerse con claridad a la concentración permanente juvenil, Castilla y León Palencia 2026 por 3-0. El equipo soriano, que ya había conseguido una plaza para la fase de ascenso, asegura así el primer puesto del grupo.

Los sorianos que dirige Álvaro Hernández se medían a un combinado nacional que, además de haber ganado en la ida 3-2, llegaba a Soria segundo en la clasificación a tres puntos de los locales. La igualdad en la clasificación se trasladó a la pista, en especial en los dos primeros sets. El primero se resolvía para los sorianos por un ajustado 28-26 y el segundo por 25-23. El C.V. Sporting cerraba el partido y el liderato en el tercer parcial, el más claros de todos al ganar por 25-20. En esta categoría, el filial del C.V. Grupo Herce aseguraba la quinta posición tras ganar 2-3 al Grupo Covadonga.

Los sorianos finalizarán la fase regular como primeros del Grupo A. Dicha fase regular termina el próximo fin de semana con la visita a la cancha del C.V. Oviedo, tercer clasificado. Los celestes del Río Duero cierran la competición recibiendo al C.V. Oleiros.