El Sporting Uxama pierde en Belorado

Publicado por Área 11 Belorado Creado: Actualizado:

El Belorado se impuso por 2-0 al Sporting Uxama en un encuentro disputado en El Calvario que se resolvió en la segunda mitad gracias al acierto de Luis Saiz. El partido se mantuvo equilibrado durante gran parte del tiempo, con ambos equipos tratando de encontrar espacios pero sin lograr traducir sus intentos en ocasiones claras que rompieran el marcador.

El Sporting Uxama intentó mantenerse ordenado y competir el duelo, mientras que el Belorado buscó con paciencia el momento adecuado para golpear. Tras una primera parte sin goles, el encuentro se abrió en el minuto 58, cuando Luis Saiz apareció para adelantar al conjunto local y poner el 1-0 en el marcador. Ese tanto dio tranquilidad al Belorado, que supo gestionar la ventaja durante los minutos posteriores mientras el Sporting Uxama trataba de reaccionar.

El paso de los minutos obligó al conjunto visitante a arriesgar más en busca del empate, pero el Belorado se mostró firme. Ya en el tramo final, en el minuto 89, volvió a aparecer Luis Saiz para firmar su segundo tanto de la tarde y sentenciar definitivamente el partido con el 2-0. Con este doblete, el delantero se convirtió en el gran protagonista del encuentro y aseguró la victoria para su equipo. El Belorado terminó celebrando un triunfo trabajado, decidido por la eficacia de Luis Saiz en los momentos clave del partido.