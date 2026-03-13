El San José vuelve a Garray después de tres meses y el Calasanz defiende el liderato en Palencia

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La mayoría de los equipos sorianos de la Regional Aficionados de Castilla y León regresan este sábado a la competición liguera. De esta forma, el C.D. Calasanz se desplaza hasta tierras palentinas para, desde las 16.30 horas, defender el liderato ante el C.D. Villamuriel. El equipo palentino viene de perder 4-1 ante el Internacional Vista Alegre y es séptimo en la clasificación.

Atento a lo que haga el Calasanz estará un C.D. San José que hoy, tres meses después, regresa al campo de San Juan de Garray. Los de Carlos Carramiñana, a seis puntos del liderato pero con un partido menos en su haber, tienen a partir de las 16.30 horas un duro compromiso ante Internacional Vista Alegre, segundo clasificado y por tanto uno de los invitados en esa zona alta.

En esta misma categoría el Golmayo Camaretas se mide desde las 16.30 horas en la Ciudad Deportiva al Venta de Baños, duodécimo en la tabla, con el objetivo de romper esa trayectoria de siete partidos sin ganar. Ya el domingo, el Sporting Uxama se desplaza a tierras burgalesas para visitar al C.D. Belorado, equipo que es noveno en la clasificación.

Por otra parte, el C.D. San José femenino afronta es tarde, desde las 16.00 horas, el encuentro correspondiente a la décimo novena jornada del Grupo VIII de Tercera División Femenina, una jornada en la que visita al C.D. Bovedana en la comarca zamorana de La Guareña. El equipo que dirige Hugo Palomar, que el pasado fin de semana superaba por 2-0 al C.D. Parquesol sobre el verde del municipal de Los Pajaritos, visita a las séptimas clasificadas con el objetivo de lograr tres puntos que le permitan mantener esa tercera plaza de la clasificación. La zamoranas ganaron el pasado finde 0-3 al Salamanca femenino, segundo clasificado.