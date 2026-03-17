Al CSB Décimas se le escapa la victoria en el San Andrés

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El CSB Décimas perdió por 83-90 ante Usal Salamanca en partido correspondiente a la jornada número 20 de Primera Nacional Masculina donde el equipo soriano recibía a uno de los equipos con mayor ritmo y eficacia de la liga y que así se demostró durante el partido.

Una mala salida de los chicos de negro puso en ventaja a los salmantinos 14 a 26, errores de los sorianos que eran aprovechados por sus rivales. Si bien en el segundo cuarto gracias a una mejor defensa y un gran trabajo en equipo se igualó el electrónico, 39 a 44.

La segunda parte comenzó con una mejor predisposición defensiva del CSB igualando el partido a 49 y con partido nuevo a falta de 14 min de partido. En el último cuarto se mantuvo la igualdad, si bien nuevamente el acierto visitante 15/30 en T2 con un 50% y un 17 de 41 desde la línea de tres puntos (41%) evitaron una remontada que por momentos se veía posible pero que finalmente se quedó a las puertas dejando el resultado final en los 7 puntos de diferencia.

Semana de trabajo de los sorianos para visitar el próximo domingo 22 de marzo a las 17.00 horas al DIBAQ CD BASE en Segovia, un partido nuevamente complicado para los sorianos..