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Baloncesto

Al CSB Décimas se le escapa la victoria en el San Andrés

Los sorianos pierde de siete puntos ante el Usal Avenida

Un jugador del CSB Décimas en una entrada a canasta

Un jugador del CSB Décimas en una entrada a canastaGregorio de la Iglesia Abad

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El CSB Décimas perdió por 83-90 ante Usal Salamanca en partido correspondiente a la jornada número 20 de Primera Nacional Masculina donde el equipo soriano recibía a uno de los equipos con mayor ritmo y eficacia de la liga y que así se demostró durante el partido.

Una mala salida de los chicos de negro puso en ventaja a los salmantinos 14 a 26, errores de los sorianos que eran aprovechados por sus rivales. Si bien en el segundo cuarto gracias a una mejor defensa y un gran trabajo en equipo se igualó el electrónico, 39 a 44.

La segunda parte comenzó con una mejor predisposición defensiva del CSB igualando el partido a 49 y con partido nuevo a falta de 14 min de partido. En el último cuarto se mantuvo la igualdad, si bien nuevamente el acierto visitante 15/30 en T2 con un 50% y un 17 de 41 desde la línea de tres puntos (41%) evitaron una remontada que por momentos se veía posible pero que finalmente se quedó a las puertas dejando el resultado final en los 7 puntos de diferencia.

Semana de trabajo de los sorianos para visitar el próximo domingo 22 de marzo a las 17.00 horas al DIBAQ CD BASE en Segovia, un partido nuevamente complicado para los sorianos..

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