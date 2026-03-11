Pleno de triunfos de la cantera femenina del CSB

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La cantera femenina del Club Soria Baloncesto cosechó pleno de victorias durante sus compromisos deportivos del pasado fin de semana. Los resultados obtenidos por las categorías inferiores del club soriano fueron los siguientes:

Primera División Masculina:

C.D.BASE 65 - CSB INF TRANSLER 48

Nueva derrota de los infantiles que visitaban Segovia. Un partido irregular de los sorianos donde las pájaras y los errores cometidos eran aprovechados por sus rivales y les condenaron con amplios parciales, lo que en primera división se paga caro con derrota. Aun así, el equipo visitante mantuvo el tipo y el marcador hasta el descanso. Un nefasto tercer cuarto por parte de los sorianos sentenció el partido y arruinó cualquier posibilidad de remontada.

Segunda División Masculina:

CSB INF. MAXICOLCHÓN 23 - SPB GRUPO ODRA 75

Partido donde el CSB jugaba contra uno de los líderes de la competición que en todo momento estuvo presionando e impuso su superioridad física, cargando el rebote, y corriendo buenos contraataques. Pese a eso toda la primera parte los sorianos les plantaron cara, siendo un buen equipo, defendiendo en bloque y consiguiendo canastas de mucho mérito. Una desconexión de los sorianos en los 3 últimos minutos del segundo cuarto hizo que la renta se ampliara demasiado antes del descanso. La segunda parte empezó de la misma manera y el equipo burgalés consiguió cerrar el marcador, pese a eso destacar de nuevo la mejora de los jugadores del CSB tanto individual como colectivamente, mejorando el resultado de la ida de 60-9 a 23-75 así como retrasando el momento de cerrar el marcador.

TIZONA C 75 - CSB CAD. FORGASA 78

Buen comienzo de los sorianos que se ponían por delante en el marcador en el primer cuarto. Sin embargo las imprecisiones y mala toma de decisiones continuada en el segundo se veía reflejada en el marcador a favor de los locales. El equipo soriano se iba complicando el partido por sus constantes errores a la hora de tomar decisiones en ataque lo que llevó a perder por partida doble una ventaja de 10 puntos en el luminoso especialmente por sus errores que eran aprovechados por los de Burgos. Por suerte para los visitantes, en los últimos minutos el equipo supo jugar con el marcador y el tiempo, lo que les permitió llevarse una trabajada victoria.

CSB CODESIAN 82 - SPB 55

Partido muy completo y muy sólido del equipo local donde desplegaron sus mejores armas jugando un baloncesto cooperativo y contundente en ambos lados del campo. Una victoria más para un equipo que tiene las ideas muy claras a la hora de presionar, atacar y defender lo que les lleva a obtener tan buenos resultados.

C.B. PALENCIA 57 - CSB JUN. BLANCO CAJA RURAL de Soria 6

Al equipo soriano le tocaba viajar a Palencia y lo hizo con sólo 5 jugadores que pudieron jugar y otro miembro del equipo que pese a estar lesionado acompañó a sus compañeros demostrando su mentalidad de equipo.

CSB JUN. NEGRO CAJA RURAL de Soria 62 - SPB SIMETAL 50

Nueva e importante victoria de los junior sorianos contra los burgaleses que ratifica la mejoría del grupo. En la ida los sorianos quedaron por debajo en 26 puntos por lo que es muy evidente el gran trabajo que está haciendo este equipo. Este buen resultado mantiene vivos a los del CSB en la competición a la espera de ir a casa del líder del grupo en Aranda el próximo fin de semana y que siguen invictos en su categoría.

Minibasket Masculino Provincial:

CSB MIN. NOVATION 72 - SPB SEGURA y MAYOR 21

Gran partido del equipo alevín soriano resuelto gracias a la alta intensidad en la defensa durante todo el partido, lo que permitió robar muchos balones en campo ofensivo y correr fácil al contraataque. Aun así el equipo soriano sigue teniendo pequeños bajones de juego durante tramos del partido que les hace perder concentración y da alas al equipo contrario.

Segunda División Femenina:

CSB INF. HOSPITAL LA TORRE 55 - C.B TIZONA 43

Victoria de las chicas del CSB en un partido en el que cogieron una distancia de 10 puntos desde el comienzo pero no supieron irse en el marcador. Otra vez un mal comienzo del tercer cuarto por parte del CSB dio alas a su rival lo que permitió empatar en el luminoso al equipo visitante. Tras varias jugadas por parte de las sorianas, con una gran defensa y compartiendo el balón se volvieron a ir a +10, renta que consiguieron mantener hasta el final del encuentro llevándose así una victoria muy meritoria ante un rival que también ha mejorado mucho en base a la primera vuelta.

CSB INF. CYONA CONSTRUCCIONES 70 - ADARSA MARISTAS 35

Trabajada victoria de las sorianas ante un rival que las derrotó en la ida y con el que en vista del resultado y su buen juego desplegado, demuestra que tenían ganas de sacarse la espinita. El equipo trabajó defensas alternas en los 2 primeros cuartos para contrarrestar sus rápidos balances ofensivos y parar a sus habilidosas jugadoras pequeñas. Consiguieron las de Soria crear muchas dudas en su juego al equipo visitante e irse al descanso 29-17 por delante. El CSB metió una marcha más en el tercer cuarto para intentar romper el partido, y lo consiguieron con un parcial de 20-6. De ahí al final siguieron trabajando y aumentando la diferencia.

CLARET fundación caja rural de Segovia 43 - CSB JUN MARTÍNEZ TRÍBEZ 67

Último desplazamiento de la primera fase del junior femenino CSB Martinez y Tribez en la primera, las cuales consiguieron una nueva victoria frente a las segovianas Claret Fundación Caja Rural de Segovia. Partido aburrido de ver y que durante la primera parte fue dominado por las sorianas desplegando un buen juego ante un equipo que defendió en zona casi los 40 minutos del partido, consiguiendo una venta de 21-41 al descanso y con buenas sensaciones de las 9 jugadoras que viajaron a Segovia de un total de 15 jugadoras totales. Tras el descanso, todo siguió igual dentro del terreno de juego donde CSB Martínez y Tríbez seguía dominando y logra llevarse de nuevo el tercer cuarto, pero que el último cuarto ya se relajó y permitió hacer un buen cuarto a las rivales, llegando a perder de un punto el cuarto periodo, algo que no debería de pasar siendo las sorianas superiores técnica y tácticamente. Además, aunque hubo buena selección de tiros de tres, el porcentaje fue ínfimo para las sorianas, algo que deben de mejorar junto a seguir jugando los 40 minutos sin desconexiones independientemente que se vaya ganando o perdiendo holgadamente. Esta semana el equipo jugará contra San Pablo Burgos Chocolaterías Ibáñez, y este partido será el sábado 21 de marzo a las 18.00h en el Polideportivo San Andrés.

Minibasket Femenino Provincial:

CSB RED DE CALOR 60 - BABIECA B 41

Partidazo de las minis sorianas ante un duro y rocoso rival. Comienzo difícil de partido, en el que los fallos de definición bajo canasta hacen que las sorianas tengan que ir a remolque en el marcador, aún así las chicas no bajan los brazos y siguen trabajando con confianza para llegar al descanso con un igualado 24-25. La salida de vestuarios siguió con partido igualado, hasta que en el quinto cuarto el equipo local dio un paso adelante en la presión y salió todo rodado con un 20-2 de parcial que deja decidido el partido a favor de las pequeñas sorianas. Muy buena actitud defensiva de las del CSB y juego en equipo con pases y espacios aprovechados en ataque que demuestra la buena evolución de este equipo.