Seis atletas del Caep participan el el Campeonato de España Sub-20

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La pista cubierta Carmen Valero de Sabadell acoge este fin de semana el Campeonato de España de Pista Cubierta Sub-20, una cita en la que habrá una representación de seis atletas que entrenan en las instalaciones del Caep Soria.

De todos ellos, la que llega con un mejor ranking de todos los participantes es Aitana Parra Gómez, Playas de Castellón, quien en la prueba de los 800 metros llega con la mejor marca de todos los inscritos, 2:10.10. En la prueba de Heptatlón masculino, Adrián Asenjo Berná tiene la quinta mejor marca de todos los participantes, 4795 puntos, mientras que en los 60 vallas Miguel Gutiérrez Rodríguez llega con un tiempo de 8.04 que es la sexta mejor marca.

La nómina de deportistas que entrena en el Caep Soria se completa con la participación de Álex González en altura, con una marca de 1,98, Alejandro Núñez Barrios en el 400 metros con un tiempo de 48.68, undécima mejor marca y Beltrán Flores Lorenzo, del Club Atletismo Soria, en el 3.000 con la décimo tercera mejor marca de 8:25.77