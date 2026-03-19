Fermín Cacho recibe el alta médica tras estar medio mes hospitalizado

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Fermín Cacho se encuentra desde el martes en su domicilio de la localidad jiennense de Andújar al recibir el alta médica tras estar medio mes hospitalizado a consecuencia de un desvanecimiento. El mejor atleta español de la historia había sido ingresado el pasado 28 de febrero al encontrarse indispuesto durante la celebración de una reunión familiar.

Cacho, que ha estado ingresado primero en el hospital de Linares y después en el de Jaén capital, puede hacer vida normal, sin tener que renunciar a la práctica deportiva. Muy buenas noticias para el agredeño y para el mundo del deporte al ver cómo el campeón español se recupera satisfactoriamente de sus problemas de salud.

Fermín Cacho, de 57 años, ganó el oro olímpico en la prueba de 1.500 de en los Juegos Olímpicos de Barcelona 92 y se colgó la de plata cuatro años más tarde en los de Atlanta en la misma distancia. Estos fueron sus logros más importantes dentro de un envidiable palmarés en las pruebas del medio fondo.