Fermín Cacho: la calle en Soria que reconoce al mejor atleta español de la Historia mira a un cerro y es airosa

Publicado por Pilar Pérez Soler Soria Creado: Actualizado:

El callejero de cualquier ciudad homenajea a propios y extraños del lugar, nombres y apellidos, hechos, costumbres, fiestas, accidentes geográficos... que plasman la historia del lugar en cuestión. Por lo que se refiere a "las gentes", encontramos que son pocas las ocasiones en que el reconocimiento es alguien contemporáneo y, todavía menos, a una persona viva, como es el caso. No hubo duda en el reconocimiento que Soria hizo en su día al mejor atleta español de la Historia, uno más de todos los que se le han realizado a Fermín Cacho. Y así se reconoce en el libro editado hace ahora veinte años Las nuevas calles de Soria, escrito por el que fuera cronista de la ciudad, Miguel Moreno.

La calle Fermín Cacho se encuentra en la urbanización de la zona conocida como el antiguo Cerro Castejón, en la cual también se encuentran otras dos vías dedicadas a otros insignes del atletismo soriano y español, así como otras calles dedicadas a varias provincias de la comunidad de Castilla y Léon. La calle del agredeño, "bien conocido por sus marcas en competición, es perpendicular a la Carretera de Logroño, en la que nace, para acabar en la que ahora, a nivel de planos, se llama Calle E", suscribe la publicación. La calle está cercana a edificios institucionales como el Hospital Virgen del Mirón y el Centro de Referencia Estatal de Atención Sociosanitaria para Personas en Situación de Dependencia (Credef), así como Asamis. Un paseo a media mañana por el lugar nos descubre una vía transitada, pero con menos afluencia de personas que otras calles más céntricas. El aire sopla y se siente en la cara, quizá en recuerdo esta calle airosa al también llamado hijo del cierzo, como en alguna ocasión se le ha llamado a Cacho. A nuestro encuentro sale Farrulo, un simpático pero ladrador perrillo. "El más malo del barrio", dijo su dueña.

La calle Fermín Cacho es "una gran avenida, cruzada por las otras calles que le son también perpendiculares, de Enrique Pascual y Abel Antón. A fin de cuentas, este triunvirato atlético no podemos contemplarlo por separado ni en solitario", cuenta Moreno. "Los tres han puesto el nombre de Soria en las pistas del atletismo y en los ámbitos deportivos, no ya a la mayor altura, sino a una velocidad y a una resistencia insospechadas, nunca logradas hasta aquí".

El espacio de la calle en el libro es sobre todo una loa al deportista e incluye un jovencísimo Fermín Cacho en primer plano saludando las gradas con las banderas de España y Castilla y León el día en que ganó la medalla de Oro en las Olimpiadas de 1992 en Barcelona. Enumera el resto de triunfos del atleta y también los reconocimientos que ha recibido, al menos hasta 2006, que ya habían sido muchos, tanto en Ágreda, su pueblo, como en Soria, Madrid y otras ciudades. "Es Hijo Predilecto de Ágreda, medalla de Oro de la Ciudad de Soria; está condecorado con la Insignia de Oro de clubes deportivos y múltiples asociaciones", entre otros muchos reconocimientos.