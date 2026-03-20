Los sorianos Víctor Chamarro y David Maján miran al Mundial Sub-17 de Catar

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Víctor Chamarro y David Maján contribuyeron a la victoria por 3-2 que la selección española Sub-17 de voleibol logró este jueves ante el combinado nacional de Portugal de la categoría Sub-18. Con este encuentro finalizaban tanto el Torneo Bilateral disputado en Palencia entre españoles y lusos como la concentración de la selección nacional Sub-17, que ya se prepara para jugar, del 19 al 29 del próximo mes de agosto, en Doha (Catar), el Campeonato del Mundo Sub-17. En esta categoría, en la que el seleccionador nacional es el gallego Diego Taboada, compiten los nacidos en 2010 -como los dos sorianos- y 2011.

Esta semana han trabajado de forma conjunta tanto los Sub-17 que están integrados en la Concentración Permanente Juvenil que la Federación Española tiene en Palencia como otra serie de jugadores, que siguen completando su formación en sus respectivos clubes. Ante Portugal Sub-18, el central Chamarro y el receptor Maján formaron parte del equipo inicial de España, que, tras ganar el primer set, se vio obligada a remontar un 1-2 adverso. Chamarro disputó el partido íntegro y Maján sólo abandonó la rotación titular en la tercera manga.

En el marco de esta concentración, la selección nacional -con el refuerzo de los Sub-18 que también trabajan a diario en Palencia- derrotó en otros dos amistosos al Universidad de Valladolid VCV de Superliga 2 y a la propia Portugal Sub-18. Chamarro y Maján eran dos de los componentes de la selección que ganó el pasado verano la plata en el Campeonato de Europa Sub-16 celebrado en Armenia. El colombiano Fredinson Mosquera, seleccionador nacional Sub-18, contó con ellos para el Torneo WEVZA del pasado mes de enero, en el que España alcanzó el título y un billete para el Campeonato de Europa del próximo mes de julio en Italia.