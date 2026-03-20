La sanción a Ángel Rodríguez se reduce a un partido y podrá dirigir al Numancia ante el Coruxo

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La sanción de Ángel Rodríguez ha quedado reducida a un partido por un cambio en el Código Disciplinario de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y el domingo podrá sentarse en el banquillo de O Vao para dirigir al Numancia ante el Coruxo.

El entrenador del Numancia fue sancionado con dos partidos por sus protestas al árbitro a la finalización del encuentro de hace dos jornadas ante el Valladolid Promesas. Un choque que finalizó con empate a uno gracias a un gol del filial vallisoletano en el minuto 96 cuando sólo se habían añadido cinco minutos.

Ángel Rodríguez no se pudo sentar en el banquillo de Los Pajaritos el pasado domingo contra el Atlético Astorga, en el que en principio era el primero de los dos compromisos que tenía que cumplir de sanción. Frente al conjunto maragato fue Cristóbal Filgueira, el segundo del míster leonés, el que tomó el mando desde el banquillo en el municipal soriano.