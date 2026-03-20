Ángel Rodríguez no se ve en la cuerda floja y tiene "confianza para estar 20 años más" en el Numancia

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

El C.D. Numancia está decepcionando y después de los últimos resultados necesita ganar en el campo del Coruxo para no perder el tren de la promoción. Ángel Rodríguez es consciente de que no se está cumpliendo con los objetivos, aunque no se ve en la cuerda floja del banquillo rojillo y asegura que tiene "confianza para estar aquí 20 años más". El técnico espera la mejor versión de su equipo ante los gallegos y para ello quiere un Numancia que "salga a ganar siendo ofensivo y valiente".

Ángel Rodríguez llegó al banquillo de Los Pajaritos en el mes de octubre y, tras unas primeras jornadas de sobresaliente, los rojillos se encallaron tanto en el juego como en los resultados. El ascenso directo se evaporó y ahora el reto, que no es nada sencillo, es entrar en el play off. Con estos condicionantes, el primer señalado en cualquier club es el entrenador, aunque el leonés afirmaba que "no me he sentido amenazado en mi puesto". Eso sí, Ángel no le daba la espalda a la realidad del fútbol e indicaba que "entiendo todas las posturas y nosotros vivimos de los resultados. Entendería cualquier situación por los malos resultados".

El leonés está tranquilo porque "nadie me ha transmitido nada para que pueda sentirme presionado". Continuando con lo que es su profesión, Ángel explicaba "esto es fútbol y hay que buscar soluciones. Si la solución es que yo salga para el bien del Numancia.... Lo que quiero es lo mejor para el club".

Al míster se le preguntaba sobre su nivel de confianza para alcanzar el objetivo de la promoción y su respuesta fue contundente al afirmar que "me veo con confianza para estar aquí 20 años más". Ángel se definía como numantino y para él ocupar el banquillo rojillo "es una ilusión, es cumplir un sueño. Fui jugador del Numancia en una etapa muy bella y lo que más me gustaría es ayudar para que la entidad vuelva al fútbol profesional".

Dejando aparcada si situación al frente del Numancia, el técnico analizaba la actualidad del Numancia y los aspectos futbolísticos que le están impidiendo estar más arriba en la clasificación. "Lo que más necesitamos es pegada para que no nos pasen las cosas que nos están pasando".

Jony sigue siendo baja

Al hilo de esta pegada, el míster dejaba claro que Jony no estará ante el Coruxo a partir de las 12.00 horas de este domingo. "Me temo que no lo podremos tener. Recuperamos a Héctor Peña y a Álex Gil". Si el pichichi Jony todo apunta que Dani García seguirá ocupando el vértice del ataque soriano en el desplazamientos a Galicia. "Esperamos a Jony como agua de mayo, pero a Dani le aplaudo por su valentía para tirar el penalti el pasado fin de semana", comentaba Ángel.

El leonés continuaba valorando las opciones atacantes que tiene para visitar al Coruxo y no escondía que al margen de la titularidad de Dani García "también barajamos otras posibilidades como poner ahí a Juancho". Se le preguntó por el canterano Godson y su contestación no dejó dudas: "Tiene condiciones pero lleva cuatro goles en Tercera y sus números no son los de tirar la puerta abajo del primer equipo".

Sin Jony y sin Alain García que ante el Atlético Astorga vio la quinta tarjeta amarilla para tener que cumplir un encuentro de sanción. "Pierdo a un jugador con una clara vocación ofensiva, pero Marcos Sánchez lo puede hacer igual de bien".

¿Qué Numancia espera este domingo? "Tenemos que ir a Coruxo a ganar siendo ofensivos y valientes", comentaba el preparador rojillo, quien añadía "en esta recta final de temporada espero ver nuestra mejor versión, una mejor versión que ya la tendríamos que haber mostrado". También analizaba al Coruxo, un rival que "es muy vertical tras robo y que tiene una banda derecha muy interesante".

La lectura más positiva para el Numancia es que tiene la promoción a solo un punto de distancia. "Todos estamos jodidos a estas alturas de Liga y parece que nadie quiere ganar", explicaba el Ángel Rodríguez.