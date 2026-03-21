El Grupo Herce no viaja de vacaciones a Benidorm

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El Grupo Herce Soria no se fía ni lo más mínimo del Playas de Benidorm, un rival que puede presumir de haber sido el único que ha asaltado la cancha de Los Pajaritos esta temporada y que necesita los puntos en su pelea por la permanencia en la Superliga. Penúltima jornada de la fase regular que arrancará a las 17.00 horas del sábado en la que los celestes buscarán los tres puntos para seguir optando al liderato en su pugna con Guaguas Las Palmas.

Los grancanarios reciben al colista Tarragona pasa continuar en lo más alto de la clasificación y el Grupo Herce le quiere seguir de cerca para llegar a la última jornada peleando por el primer puesto liguero pensando ya en el factor cancha en el play off.

La clasificación dice que el Grupo Herce tampoco debería tener problemas para ganar en Benidorm, aunque en la mente del equipo celeste está lo que aconteció en la primera vuelta del campeonato cuando los alicantinos vencieron por 2-3 en Los Pajaritos. Era mediados de diciembre, en la jornada novena, y Benidorm daba la campanada en Soria al llevarse el choque en el tie break.

Los de Alberto Toribio sólo han perdido dos encuentros en lo que va de campaña liguera y uno de ellos fue el que le enfrentó a Benidorm en la primera vuelta. Manacor ha sido el otro equipo que se ha atrevido a superar a los sorianos.

El Grupo Herce, que el pasado fin de semana daba buena cuenta de Melilla en Los Pajaritos, no quiere confianzas y está avisado de la capacidad de una escuadra que es novato en la Superliga y que se quiere asentar en la máxima categoría del voleibol español.

El resto de los enfrentamientos de esta penúltima jornada de la fase regular de la Superliga son los siguientes:

Conqueridor Valencia-Pamesa Teruel

Conectabalear CV Manacor-Unicaja Costa de Almería

CV Guaguas-Instercap Asisa Tarragona SPSP

Club Voleibol Melilla-UC3M Voleibol Leganés

Cisneros La Laguna-Bus Leader San Roque