Alberto Toribio: "Llegar con el máximo nivel de confianza a los play off es fundamental"

Publicado por Jon Ander Uriarte Soria Creado: Actualizado:

El entrenador del C.V. Grupo Herce, Alberto Toribio, ha señalado este mediodía de cara al tramo final de competición que el trabajo táctico-técnico con el equipo está hecho añadiendo que falta "afinar en los detalles", siendo uno de esos detalles trabajar en la mejora de la "confianza", del jugador de cara a los play offs. El preparador celeste ha subrayado que no hubo relajación en su equipo en el compromiso ante Melilla y sí una bajada de confianza que afectó al rendimiento.

El preparador del equipo soriano reiteró que, con la segunda plaza ya asegura, el objetivo en el tramo final de competición es "llegar lo mejor posible a los play offs". Sobre los aspectos a mejorar en este sentido, el vallisoletano apuntaba a la confianza de los jugadores: "El trabajo en lo táctico, en lo técnico, está todo hecho. Ahí ya tenemos muy poco margen de mejora, son aspectos en los que insistimos muchísimo durante todo el año y llega un punto en el que hay que afinar mucho más el detalle, la propuesta de mejora. Luego hay que trabajar mucho la confianza de cada jugador, llegar con el máximo nivel de confianza a esos play off es fundamental". Al respecto el técnico añadía que las victorias dan esa confianza y las derrotas generan dudas si bien, en ocasiones, en la lucha por el título "cambia todo", porque las diferencias que puede haber entre los equipos se reducen por el rendimiento de los equipos. "Si tú logras un 50% de ataque en un partido en la Superliga sueles ganar el partido. Luego llegas al play off y te das cuenta de que no llegas de ninguna manera y eres capaz de ganar con un 46%. Ahí es donde cobra mayor importancia de competir bien y esas situaciones de empate a 23, que son situaciones que se van a dar, seas mejor que el rival", ha detallado.

El equipo soriano selló la segunda plaza de la competición tras la victoria ante C.V. Melilla por 3-2 en un encuentro que "respondió a las expectativa", en el que los celestes, tras colocarse 2-0 arriba, cerró el partido en el tie break. Al respecto, Alberto Toribio señaló que en su equipo no hubo relajación en el choque. "Durante todo el partido, los dos primeros sets, puede parecer que que lo sacáramos con solvencia, pero fueron dos sets muy trabajados y muy muy difíciles", indicó para añadir que su equipo "estuvo especialmente mal en el cuarto parcial". "Yo creo que no fue una bajada de actitud, fue una bajada fundamentalmente de confianza", añadió el preparador celeste quien indicó que la "relajación no existe" y diferenció entre la relajación y no ser capaz de dar la misma intensidad.

Alberto Toribio, que apuntó que en uno de los tiempos muertos les explicó a sus jugadores que se estaban dando situaciones para los que tenían soluciones que no se estaban aplicando, admitió que el encuentro ante Melilla fue importante ya que pudo competir contra un rival que viene de jugar la final de Copa, que solo había perdido un partido en la segunda vuelta y que estará en play off.

El equipo visita este sábado a las 17.00 horas al Playas de Benidorm, único equipo que esta temporada ha ganado en Los Pajaritos (2-3). Para este choque Toribio tiene a toda su plantilla disponible. El técnico indicó que los equipos llegan en situaciones muy diferenciadas toda vez que Benidorm está jugando por la permanencia en la categoría y su equipo no renuncia a llegar al partido ante Guaguas con opciones de finalizar la fase regular como primero.