El San José sigue imparable y tras ganar al Villamuriel se queda a tres puntos del líder

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Este San José de Carlos Carramiñana no tiene límites y tras vencer por 1-0 al Villamuriel sigue imparable en su reto de alcanzar la primera posición que da derecho al ascenso directo a Tercera Federación. Los colegiales se colocan segundos en la clasificación, a tres puntos del líder Calasanz, que este domingo visita el siempre complicado campo de la Cebrereña.

El San José también tiene un partido menos, el que fue aplazado en su día por el mal estado del terreno de juego de San Juan de Garray precisamente ante la Cebrereña. El choque se disputará el día de Jueves Santo en el municipal garreño.

Los sorianos tuvieron un encuentro complicado ante un Villamuriel que es uno de esos rivales que conoce a la perfección la categoría y que a base de oficio siempre pone las cosas difíciles a sus adversarios. El San José afrontaba el duelo en plena racha positiva de resultados y la confianza que tiene el equipo de Carramiñana es infinita. Juego de poder a poder y tablas que rompía Iraola en el minuto 22 con un gol que ponía todo a favor para los locales.

Carlos Carramiñana, entrenador del San José.Montesegurofoto

Con el 1-0 finalizaba la primera parte y ya en la segunda el Villamuriel adelantó líneas en búsqueda de un empate que no iba a llegar. El San José se mostró firme en defensa y sin apenas dar concesiones a un rival al que le costaba tener el protagonismo con el balón.

La roja directa que veía el visitante Cardeñoso a veinte minutos para el final aclaraba la situación para un conjunto verde que dejaba de sufrir al tener un hombre más sobre el césped de San Juan. Tres puntos de oro para un San José que este domingo estará muy pendiente del partido de sus paisanos del Calasanz en la localidad abulense de Cebreros.