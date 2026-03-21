Le tocó sufrir a Grupo Herce Soria para imponerse a un necesitado Benidorm (2-3)

Publicado por Área 11 Benidorm Creado: Actualizado:

Servigroup Playas de Benidorm: Leandro Mejía (9), Miguel Ángel Martínez (18), Sergio Ramírez (2), Cuminetti (15), Vidoni (15), Dos Santos (11). También jugaron: Piqueres (L), González, Retuerto, Ramón González.

Grupo Herce Soria Voleibol: Lorente, Hoyos (12), Moreno (18), Lindberg (24), Domenech (5), Mimoun (13). También jugaron: Masia (L), Kalstad (2), Villalba.

Parciales: Primer set 22-25, en 29 minutos. Segundo set: 25-21, en 28 minutos. Tercer set: 23-25, en 31 minutos. Cuarto set: 25-23, en 32 minutos. Quinto set: 13-15, en 19 minutos.

Árbitros: Joaquín Ventura Sobredo y Xavier Fernández Llano (Colegio catalán).

Pabellón: Palau L´Illa de Benidorm.

Grupo Herce Soria Voleibol tuvo que emplearse a fondo para conseguir el triunfo en su visita a Benidorm. Los de Alberto Toribio se veían las caras con un rival necesitado de puntos en su lucha por la permanencia y que peleó con todo ante el cuadro amarillo. Miguel Ángel Martínez, muy enchufado en todas las facetas del juego y una enorme solidez defensiva fueron las armas de un Servigroup Playas de Benidorm que forzó el tie break. Un tie-break igual de igualado que el resto del encuentro que se decidió por pequeños detalles al final.

El encuentro comenzó con el equipo local muy enchufado. Benidorm necesitaba puntuar y salió con el cuchillo entre los dientes, defendiendo con mucha contundencia ante un Grupo Herce Soria que sufría y veía cómo el rival se iba de hasta cinco puntos (7-2). Movía el banquillo Alberto Toribio, dando entrada a Kalstad en el lugar de Hoyos, y los suyos parecían entrar en partido (7-5). Pedía tiempo muerto el técnico local, que conseguía que los suyos se mantuviesen por delante, aunque por poco tiempo. La igualdad era máxima y las alternancias se sucedían en el marcador. Mimoun, con un ace, abría la brecha para los visitantes (16-19), pero los locales, muy bien en la recepción, se rehacían pronto y ponían el 21-22. A la hora de la verdad, sin embargo, aguantaban mejor la presión los de Toribio, que aprovechaban un error en el saque local para poner el 22-25 y anotarse la manga.

Ya en el segundo set, volvía a tomar ventaja inicial Servigroup Playas de Benidorm (7-3), con Miguel Ángel Martínez haciendo de nuevo mucho daño. Estaba muy serio el equipo local, con muy buen trabajo en la recepción y logrando cambiar el saque a la primera una y otra vez para mantenerse con 4 puntos de ventaja durante muchos minutos, cuatro, que llegaron a ser cinco con el 11-6, obligando a Alberto Toribio a agotar muy pronto sus tiempos muertos. A la vuelta, aparecía Lindberg por zona 4 para dar aire a los suyos (11-8), pero de nuevo la defensa local impedía culminar su reacción a los sorianos, que fueron a remolque todo el resto del set, viendo cómo el rival ponía el 1-1 con el 25-20.

Ya en la tercera manga, sin embargo, comenzó mejor Grupo Herce Soria, que se puso pronto por delante en el marcador (2-5). Pero Benidorm no estaba dispuesto a rendirse y Vidoni levantaba a los suyos igualando el set a 7 puntos. No estaba nada contento Toribio, y aunque los suyos se adelantaban una y ora vez en el marcador, no conseguían aguantar la intensidad durante demasiado tiempo y el rival se mantenía muy vivo, llegando incluso a colocarse por delante (16-15). Leandro Mejía lideraba ahora el juego de los suyos, aunque Grupo Herce Soria tiraba de oficio y se encomendaba al acierto de Domenech para volver a adelantarse y anotarse el set (23-25).

La igualdad aparecía de nuevo en el inicio de la cuarta manga (2-2), aunque poco a poco Miguel Ángel Martínez y su excelente trabajo defensivo conseguían dar ventaja a los locales (5-2). Tuvo que emplearse a fondo Soria una vez más para recuperar terreno y el toma y daca volvió a la pista, pero a la hora de la verdad eran los locales quienes conseguían ahora llevarse el gato al agua en un final de infarto para forzar el tie-break (25-23).

No hubo novedades en la quinta manga y la igualdad fue máxima de nuevo, esta vez, sin embargo, fue grupo Herce Soria el que consiguió llevarse el gato al agua y tras el 12-12 los de Toribio imponían su ley, con los centrales muy acertados, para acabar llevándose el triunfo con un saque de Hoyos y una volea de Lindberg.