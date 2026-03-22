Jaime Cardenal gana en la primera jornada de la Liga de Golf en La Cerrada de Rioseco

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Jaime Cardenal, del OLI Hinojosa, fue el vencedor de la primera jornada de la Liga de Golf que este fin de semana se ha disputado en La Cerrada de Rioseco con la participación de 16 jugadores. Esta primera prueba fue patrocinada por Cervezas Heineken.

El campo de La Cerrada presentó muy buenas condiciones en una jornada en la que también acompañó la meteorología. La victoria sería para Jaime Cardenal. La segunda plaza era para Severiano Quevedo y el podio lo completaba Lorenzo Sanz. Ambos golfistas pertenecientes a La Cerrada de Rioseco.

El próximo campeonato en La Cerrada de Rioseco se celebrará el 18 de abril, un torneo patrocinado por Gourosma.