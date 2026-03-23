Elche acogerá la Fase de Ascenso a Superliga 2 para la que se ha clasificado el Moreno Sáez Sporting

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La Real Federación Española de Voleibol (RFEVB) ha confirmado que la Fase Final de la Primera División Masculina se jugará en Elche (Alicante), del 24 al 26 del próximo mes de abril. Uno de los ocho equipos clasificados para esta Fase Final, en la que se dilucidará qué equipos ascienden a Superliga 2, es el Moreno Sáez Sporting, que se despidió el sábado de la liga regular en el Grupo A de la Primera División con una derrota por 3-1 (11-25, 25-16, 25-19 y 25-16) en la cancha del Club Voleibol Oviedo. Este encuentro se disputó justo una semana después de que la escuadra entrenada por Álvaro Hernández y Alejandro Vinuesa le ganara por un claro 3-0 al CyL Palencia 2026 y se asegurará un brillante primer puesto en la clasificación, en la que los asturianos han concluido terceros

La Fase Final de la Primera División la organizará un histórico como el Club Voleibol Elche, que compitió durante siete temporadas (entre la 2001-2002 y la 2007-2008) en la máxima categoría y llegó a proclamarse campeón de la Copa del Rey en 2003. En la presente campaña, ha finalizado segundo en el Grupo C, con 53 puntos (diecisiete victorias y cinco derrotas), por detrás del Paterna Liceo, también clasificado para la Fase Final. El Moreno Sáez Sporting ha sumado dieciocho triunfos y únicamente cuatro tropiezos. Una de las claves de su primer puesto ha residido, precisamente, en su capacidad competitiva. De hecho, todas las derrotas que había sufrido hasta el sábado habían llegado en cinco mangas. De ahí que alcanzara los 54 puntos, por los 51 con los que finaliza el CyL Palencia 2026.

La normativa no permite que el equipo compuesto por los integrantes de la Concentración Permanente Juvenil de la Federación Española dispute la Fase Final, por lo que el CyL Palencia 2026 le cede su billete para Elche al Club Voleibol Oviedo. Los otros cuatro aspirantes a jugar la próxima campaña en Superliga 2 son el Club Voleibol Pòrtol de Palma de Mallorca, el Hidropres CEV L'Hospitalet de Barcelona, la Universidad de Granada y el Vóley Playa Madrid. El Moreno Sáez ya se proclamó campeón del Grupo A de la Primera División en la temporada 2022-2023, en la que terminaría alcanzando el primer puesto en la Fase Final y el ascenso a Superliga 2. El primer equipo masculino del Sporting Santo Domingo ha rendido esta campaña a un nivel superior al previsto.