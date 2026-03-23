Triunfo contundente del Ingenieros para seguir en la lucha por el play off

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El Ingenieros de Soria Club de Rugby logró una importante victoria en su visita al Estadio Municipal de Ejea de los Caballeros tras imponerse por 17-43 a Ejea Rugby en un encuentro que los sorianos afrontaban con la necesidad de sumar para mantenerse en la pelea por los puestos de play off.

El conjunto soriano llegó a la cita consciente de la exigencia del partido y, pese a contar con varias ausencias, consiguió presentar un equipo competitivo y con la determinación de asumir el control desde el inicio. Enfrente, Ejea también presentó un equipo condicionado en su convocatoria, en un encuentro en el que ambos conjuntos tenían mucho en juego.

El Ingenieros no quiso especular y desde los primeros compases mostró su intención de dominar el partido. Fruto de ese planteamiento llegó el primer golpe en el minuto 10, con un ensayo de Marce, que él mismo transformó para abrir el marcador (0-7). El equipo soriano continuó imponiendo su ritmo, especialmente a través del dominio en las fases estáticas —touch y melé—, que le permitió generar situaciones de ventaja para su línea de tres cuartos.

Esa superioridad se tradujo en nuevos puntos. En el minuto 23 Álex García ampliaba la ventaja con un nuevo ensayo transformado por Marce (0-14), y poco después, en el minuto 32, Rodri volvía a golpear, también con transformación, para situar el 0-21. Antes del descanso, Álex Martínez sumaba un nuevo ensayo en el minuto 37 que dejaba el marcador en un claro 0-26 al término de la primera mitad.

Partido muy cómodo para el Ingenieros en Ejea de los Caballeros.HDS

Tras el paso por vestuarios, Ejea intentó reaccionar y logró recortar distancias en el minuto 55 con un ensayo transformado (7-26). Sin embargo, el Ingenieros supo mantener el control del encuentro, gestionando bien los tiempos y evitando que el empuje local cambiara la dinámica del partido.

La respuesta soriana no tardó en llegar. En el minuto 60, Marce anotaba un golpe de castigo que ampliaba la renta (7-29), y pocos minutos después, en el 66, el propio Marce firmaba un nuevo ensayo transformado que prácticamente sentenciaba el encuentro (7-36). El Ingenieros mantuvo la intensidad y en el minuto 70 Manu cerraba el ciclo ofensivo con otro ensayo, nuevamente transformado por Marce, que colocaba el 7-43.

En los minutos finales, Ejea consiguió maquillar el resultado con dos ensayos en el 75 y el 78, dejando el definitivo 17-43 en el marcador.

Con esta victoria, además con bonus ofensivo, el Ingenieros da un paso importante en su objetivo de mantenerse en la lucha por los puestos de playoff, reduciendo distancias y reforzando sus opciones en este tramo final de la temporada.

No obstante, el camino no ha terminado. El conjunto soriano deberá seguir sumando en los dos encuentros que restan, comenzando por el próximo compromiso ante Gigantes de Navarra/Funes en el Estadio Nelson Mandela de Tudela. Además, los sorianos estarán pendientes de otros resultados, como el enfrentamiento de Ejea en Los Sotos ante Quebrantahuesos, en una recta final en la que cada punto puede resultar decisivo.

Escuela de Rugby Caja Rural

El fin de semana arrancó con protagonismo para la base, con la Escuela de Rugby Caja Rural participando en una nueva jornada en Zaragoza. Los más jóvenes del club siguen mostrando una evolución muy positiva, tanto en lo deportivo como en número de participantes, fruto del trabajo diario y del impulso de iniciativas como Rugby+1, que continúan acercando este deporte a cada vez más chicos y chicas en Soria.