El CSB Décimas pierde en Segovia pese al buen partido de los sorianos

Al CSB Décimas se le escapa la victoria en Segovia en los últimos minutos.HDS

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Visita del primer equipo masculino del club soriano a Segovia con numerosísimas bajas y que aún así plantó cara a un rival durísimo con 7 jugadores de la primera plantilla y 2 juniors. Derrota del CSB Décimas por 72-63 ante el CD Base en un encuentro que ganaban los sorianos a falta de cinco minutos para el final.

Un buen arranque de partido por parte de los sorianos les dieron las primeras ventajas en el luminoso al equipo del CSB, si bien la desconexión defensiva en ciertos momentos de la primera parte hizo que el marcador se igualase, 35 a 32 al descanso.

La reanudación de la segunda parte estuvo perdida en innumerables faltas, sin ritmo de juego y parones constantes y con una desventaja de 6 puntos para los chicos de negro y que remontaron al inicio del último periodo con un parcial de 2 a 12 colocando el marcador en un 52 a 56 a falta de cinco minutos por jugar.

Los locales más frescos y más efectivos cerca del aro unido a las faltas visitantes impidieron una victoria que por momentos parecía que se podría ir a Soria y que finalmente cayó del lado de los locales por 9 puntos de diferencia.

El CSB Décimas jugará en casa en el San Andrés el domingo día 29 a las 18.00 contra el CB Zamora.