Gran número de medallas para el bádminton soriano en el Regional senior y sub 17

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La cantera del Club Bádminton Soria-CS24 y los jugadores seniors del mismo club y de la AD89 de El Burgo de Osma participaron el pasado fin de semana en el campeonato de Castilla y León sub17 y senior, obteniendo unos excelentes resultados. Los jugadores sub17 del club soriano ascendieron a todos los podios posibles, incluidos dos títulos territoriales, mientras que los jugadores senior sorianos se alzaron con tres campeonatos y otras siete medallas más.

En la categoría sub17, Jimena Ayllón cuajó un excelente resultado obteniendo el campeonato de Castilla y León tanto en individual como en doble mixto, venciendo todos sus encuentros por dos sets a cero. En su primer año en la categoría, la joven soriana demostró su gran estado de forma.

En la parte masculina, tanto Daniel Marín como Aarón Barrera subieron dos veces al pódium. Daniel Marín fue el más destacado obteniendo sendos subcampeonatos en las disciplinas de individual y doble mixto. Por su parte, Aarón se colgó las medallas de bronce, también en individual masculino, así como en el doble masculino.

La gran sorpresa de la competición fue la participación de Julia Pérez, quién participaba por primera vez en un campeonato autonómico. Participando en doble femenino junto a una jugadora vallisoletana, logró una meritoria medalla de bronce completando el pleno de pódiums para su club. Además, en el cuadro de individual, superó la fase de grupos logrando el acceso hasta los cuartos de final.

La armada de los jugadores seniors, en un total de siete jugadores, volvieron de Tudela de Duero con un importante número de medallas, logrando todos ellos metal en todas las modalidades en las que participaron.

Santiago Martínez fue quien obtuvo la participación más destacada obteniendo sendos campeonatos de Castilla y León tanto en individual como en el doble masculino de su categoría junto a su pareja habitual, Manuel Acero. El propio Manuel también subió al pódium tras proclamarse subcampeón en el cuadro de individual.

El otro campeonato de Castilla y León de la categoría senior lo obtuvo Víctor Ortega, quien hizo pleno en la modalidad de individual, única prueba en la que compitió dado que compaginó la disputa de esta prueba con sus labores de técnico. En esta modalidad hubo doble presencia en el pódium con la medalla de bronce obtenida por David Hernansanz.

David Hernansanz compitió también en la modalidad de doble masculino con el burgense Sergio Latorre quedándose a las puertas del título de su categoría de edad. El partido de la final se decidió en un partido a tres sets y que se alargó hasta los cuarenta y cinco minutos de juego habiendo tenido opciones de alzarse con el triunfo tras haberse impuesto en el primer set.

Por su parte, José Carlos Pérez obtuvo dos medallas de bronce de su categoría. Recogería los metales en las modalidades de individual y doble masculino.

La única fémina de la competición, Cristina Puebla, jugadora de la AD89, completó un excelente campeonato obteniendo dos medallas, la de plata en el doble femenino y la de bronce en el doble mixto junto a su compañero de club, Sergio Latorre.

Por tanto, este campeonato evidenció el potencial de la cantera del Club Bádminton Soria-CS24 y el alto nivel de los jugadores seniors de la provincia.