Baloncesto
El CSB femenino, sin opción ante el líder
Las sorianas ceden por más de 50 puntos ante el equipo segoviano. Las sorianas viajan este fin de semana a Santander
Partido muy complicado ante el líder de la competición que impuso su ritmo frente a un combativo CSB Semillas Adolfo Martínez, que luchó e hizo bien las cosas pero las segovianas mostraron su gran potencial y efectividad de cara a canasta para llevarse la victoria.
El primer cuarto empezó con un gran ritmo de las visitantes con un buen parcial de 0-8, pero que supo responder Soria y contrarrestar con un buen juego que llevó al marcador de 10-19 el primer cuarto, donde se conseguían ventajas ofensivas pero no se finalizaban del mejor modo.
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El CSB Décimas pierde en Segovia pese al buen partido de los sorianos
Heraldo-Diario de Soria
El segundo cuarto fue un caos de juego en el equipo local donde se juntaron un mal juego ofensivo con una mala defensa, lo que permitió a las segovianas obtener un parcial de 9-30 el cuarto, y donde el acierto soriano fue muy bajo de cara a canasta. Siendo el marcador al descanso de 19-49 a favor de El Cochinillo Segoviano SL.
Tras el paso por vestuario, el juego cambió y el CSB Semillas Adolfo Martínez quiso volver a competir al líder y consiguió buenos minutos de juego compitiendo de tú a tú, pero la mayor cohesión grupal y mayor físico de las rivales frenaron los intentos sorianos, terminando el cuarto 9-21; y llegando al último cuarto con un 28-70.
El último cuarto, ya con un marcador adverso, las sorianas mostraron su mejor juego del partido junto al primero y lograron cuajar grandes movimientos ofensivos, y aunque se hicieron buenas defensas, las rivales también tuvieron un gran acierto exterior, lo que terminó castigando a las sorianas. Terminando el partido con un 41-94.
Destacar del conjunto soriano, un buen porcentaje de tiros libres, un mejorable acierto en las finalizaciones de tiros de dos, y un paupérrimo porcentaje de acierto en tiros exteriores otra vez. De las rivales segovianas, mencionar a dos sorianas que juegan con El Cochinillo Segoviano SL, Paula Hoyuelos y Laia González.
El próximo partido toca jugar fuera contra el tercer clasificado, es decir, otro duro hueso de roer, Cañadío Santander CBN; y se disputará el sábado 28 de marzo a las 16.30 horas en el Polideportivo Uco Lastra de Santander.