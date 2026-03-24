El CSB femenino, sin opción ante el líder

El equipo femenino del CSB durante un partido en el San Andrés.Gregorio de la Iglesia Abad

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Partido muy complicado ante el líder de la competición que impuso su ritmo frente a un combativo CSB Semillas Adolfo Martínez, que luchó e hizo bien las cosas pero las segovianas mostraron su gran potencial y efectividad de cara a canasta para llevarse la victoria.

El primer cuarto empezó con un gran ritmo de las visitantes con un buen parcial de 0-8, pero que supo responder Soria y contrarrestar con un buen juego que llevó al marcador de 10-19 el primer cuarto, donde se conseguían ventajas ofensivas pero no se finalizaban del mejor modo.

El segundo cuarto fue un caos de juego en el equipo local donde se juntaron un mal juego ofensivo con una mala defensa, lo que permitió a las segovianas obtener un parcial de 9-30 el cuarto, y donde el acierto soriano fue muy bajo de cara a canasta. Siendo el marcador al descanso de 19-49 a favor de El Cochinillo Segoviano SL.

Tras el paso por vestuario, el juego cambió y el CSB Semillas Adolfo Martínez quiso volver a competir al líder y consiguió buenos minutos de juego compitiendo de tú a tú, pero la mayor cohesión grupal y mayor físico de las rivales frenaron los intentos sorianos, terminando el cuarto 9-21; y llegando al último cuarto con un 28-70.

El último cuarto, ya con un marcador adverso, las sorianas mostraron su mejor juego del partido junto al primero y lograron cuajar grandes movimientos ofensivos, y aunque se hicieron buenas defensas, las rivales también tuvieron un gran acierto exterior, lo que terminó castigando a las sorianas. Terminando el partido con un 41-94.

Destacar del conjunto soriano, un buen porcentaje de tiros libres, un mejorable acierto en las finalizaciones de tiros de dos, y un paupérrimo porcentaje de acierto en tiros exteriores otra vez. De las rivales segovianas, mencionar a dos sorianas que juegan con El Cochinillo Segoviano SL, Paula Hoyuelos y Laia González.

El próximo partido toca jugar fuera contra el tercer clasificado, es decir, otro duro hueso de roer, Cañadío Santander CBN; y se disputará el sábado 28 de marzo a las 16.30 horas en el Polideportivo Uco Lastra de Santander.