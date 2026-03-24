El Río Duero juvenil masculino, campeón de Castilla y León y firme candidato al título nacional

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El voleibol soriano vuelve a estar de enhorabuena. El equipo juvenil masculino del Río Duero ha logrado proclamarse campeón de Castilla y León tras una brillante temporada en la que ha demostrado solidez, talento y una gran madurez competitiva.

Este título autonómico les otorga el billete directo para el próximo Campeonato de España, que se disputará en Móstoles, donde el conjunto soriano partirá como uno de los grandes favoritos al título. No es para menos: el bloque mantiene gran parte del equipo que el pasado año firmó una destacada actuación a nivel nacional, finalizando en una meritoria cuarta posición.

El crecimiento del equipo en este último año ha sido notable, tanto a nivel técnico como táctico, lo que ha elevado las expectativas de cara a la cita nacional. Oscar Arnaiz, técnico del equipo, destaca la ambición y el compromiso de un grupo que ha sabido competir en los momentos clave.

Pero las buenas noticias no terminan ahí para la cantera del Río Duero. Otros equipos del club también están firmando una temporada sobresaliente y cuentan con serias opciones de proclamarse campeones de Castilla y León. Es el caso del infantil masculino, cadete masculino y junior masculino, que han mostrado un alto nivel competitivo en sus respectivas categorías.

En categoría femenina, el benjamín femenino y el cadete femenino también se encuentran en una posición privilegiada para luchar por el título autonómico, confirmando el excelente estado de salud de la base del club.

Con estos resultados, el Río Duero reafirma su papel como una de las grandes canteras del voleibol en Castilla y León.