El CP Urbión jugará el viernes la fase final de la Copa del Rey de pelota

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El Club Pelota Urbión jugará la fase final de la Copa del Rey de pelota. La cita será el próximo viernes 27 a partir de las 17.00 horas fruto a la buena temporada del club pinariego, que se ha clasificado entre los cuatro mejores clubes de España.

En la semifinal de mano individual se enfrentará a un rival de mucha entidad como es el club riojano San Cosme. Es un gran hito para el deporte de la comarca pinariega y de la provincia tener a un equipo en las semifinales de la Copa del Rey.

Clasificarse para la final pondría un broche de oro a una una temporada muy buena con tres equipos en los diferentes campeonatos de España, único club del país.