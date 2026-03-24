Pelota
El CP Urbión jugará el viernes la fase final de la Copa del Rey de pelota
El San Cosme riojano será el rival de los pinariegos en las semifinales
El Club Pelota Urbión jugará la fase final de la Copa del Rey de pelota. La cita será el próximo viernes 27 a partir de las 17.00 horas fruto a la buena temporada del club pinariego, que se ha clasificado entre los cuatro mejores clubes de España.
En la semifinal de mano individual se enfrentará a un rival de mucha entidad como es el club riojano San Cosme. Es un gran hito para el deporte de la comarca pinariega y de la provincia tener a un equipo en las semifinales de la Copa del Rey.
Clasificarse para la final pondría un broche de oro a una una temporada muy buena con tres equipos en los diferentes campeonatos de España, único club del país.