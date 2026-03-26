El Torneo de Balonmano Villa de Ágreda adquiere el rango de internacional

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

El Torneo de Balonmano Villa de Ágreda que se celebrará en Semana Santa adquiere en el rango de internacional ya que por primera vez contará con la participación de un equipo extranjero, concretamente el MGA Fivers de Austria. Un total de 36 conjuntos y 650 jugadores competirán en una cita que se ha ganado por méritos propios un importante prestigio dentro del balonmano de cantera de España.

En esta vigésima edición, la gran novedad es la presencia de un club extranjero que llegará de Austria con su equipo femenino juvenil. "Esta posibilidad surgió gracias a un entrenador español que trabaja en el club austriaco", comentaba Juan Carlos Vera, alma mater del torneo y del balonmano en la comarca del Moncayo. Vera está encantado con la participación de las austriacas y de cara al futuro reconoce que "uno de los objetivos es abrirnos internacionalmente".

La mayoría de los 36 equipos que participarán en este vigésimo Torneo Villa de Ágreda son del norte de España, principalmente del País Vasco. Con respecto a la participación del club anfitrión, el Balonmano Ágreda contará con cuatro conjuntos, infantil masculino y femenino y cadete masculino y femenino.

El Jueves Santo a las 18.00 horas tendrá lugar la presentación de los equipos en el Centro Cívico de Ágreda y lo que será la puesta en escena del torneo. Los primeros partidos de la fase de grupos se jugarán el Viernes Santo a partir de las 9.00 horas y se prolongarán hasta las 14.00 horas. Por la tarde el horario de los encuentros será de 16.00 a 21.00 horas. Los enfrentamientos tendrán lugar en el Pabellón Fermín Cacho de Ágreda y, como en las últimas ediciones, en los polideportivos de Ólvega y Tarazona.

A lo largo de la jornada del sábado se jugarán los cruces y el domingo está reservado para la finales de las tres categorías infantil, cadete y juvenil.