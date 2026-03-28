Sarriana, la ilusión de cumplir un reto

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La S.D. Sarriana visita este domingo el Municipal de Los Pajaritos por primera vez en su historia. El equipo gallego es uno de los modestos a los que el C.D. Numancia se mide esta temporada, un modesto que ya dio buena cuenta de los rojillos en la primera vuelta del torneo, pese a ser uno de los debutantes en la categoría.

Los lucenses, club fundado en 1968, proceden de una localidad de poco más de 13.000 habitantes por lo que la temporada pasada, tras ascender ante el Atlético Pulpileño en la fase de ascenso, la localidad fue una fiesta. Y tras la misma tocó organizar una temporada en la que el objetivo no es otro que intentar logra la permanencia .

Para ello la directiva que preside Manuel Sangil no se volvió loca con la plantilla que, en cualquier caso, debía ajustarse a los aproximadamente 600.000 euros que presupuesto que la entidad calcula que necesita para desarrollar la temporada. Al mismo tiempo daba pequeños pasos a nivel institucional. En este último caso está el acuerdo alcanzado con la Xunta de Galicia para renovar el campo de fútbol de Ribela con una aportación de 500.000 euros.

A la hora de confeccionar la plantilla el pasado verano, el club optó por renovar a los pesos pesados del equipo, 13 jugadores entre los que se encontraban algunos canteranos. Igualmente reforzó la misma con la incorporación de otros 14 jugadores entre los que destaca Iago Díaz, extremo formado en la cantera del C.D. Lugo que pasó también por el Almería, la Cultural o la Ponferradina y que acumula más de 120 partidos en Segunda División. En el pasado mercado invernal los gallegos daban de baja a varios jugadores incorporaban a otros cuatro futbolistas, casi todos ellos formados en la cantera de clubes profesionales (Miguel Clavería, Iker Escudero, Fer Redondo y Juan Toro).

El trabajo de la Sarriana en la confección de la plantilla, y el trabajo del cuerpo técnico, está dando sus frutos esta temporada. El equipo gallego ha estado en las últimas jornadas entre la zona de descenso y la plaza de promoción pero durante buena parte de la temporada ha estado fuera de la zona de descenso, llegando a estar en séptima posición tras la disputa de las cinco primeras jornadas de competición. Parte de esa fortaleza la mostrado en su estadio, Ribela, un campo en el que no es fácil adaptarse como bien comprobó un C.D. Numancia que se presentó allí con la vitola de favorito al ascenso y perdía 4-2. En su campo, la Sarriana es un equipo fiable que ha conseguido más de la mitad de los puntos disputados, 22 de 42. Más le cuesta puntuar al equipo gallego lejos de casa, donde ha firmado tres victorias (Sámano, Langreo y Burgos B) y dos empates en 14 desplazamientos. En su último desplazamiento lograba empatar sin goles ante un Real Ávila que es uno de los aspirantes a jugar la promoción.

Dani Giménez llegó en el mes de noviembre

El entrenador de la S.D. Sarriana es Dani Giménez, quien recaló en el equipo gallego a comienzos del mes de noviembre en lugar de Iván Carril.

El preparador del equipo lucense no tiene una trayectoria muy amplia en los banquillos pero sí que tuvo una prolífica carrera como futbolista. Como técnico, fue entrenador de porteros de la selección de la República Dominicana para luego dirigir al juvenil del Rayo Majadahonda y al Manchego Ciudad Real de Tercera antes de recalar en el conjunto lucense.

Como futbolista, Diego Giménez tuvo una dilatada carrera en la que pasó del fútbol modesto al fútbol profesional. Como arquero arrancó en las categorías inferior del Celta de cuyo filial dio el salto al Zamora. En el Ruta de la Plata jugó durante cinco temporadas y de ahí dio el salto en la 09-10 al Rayo Vallecano. En Vallecas estuvo hasta el curso 12-13 y un año más tarde jugó en el Alcorcón. Del equipo madrileño pasó al Real Betis, donde estuvo cuatro cursos, antes de recalar en el Deportivo (18-20). Colgó las botas en la temporada 20-21 en la U.D. Logroñés.