Ángel Rodríguez: "Jugar el play off pasa por jugar en casa y chupar fuera"

Publicado por Jon Ander Uriarte Soria Creado: Actualizado:

El entrenador del C.D. Numancia, Ángel Rodríguez, ha echado números. Unos números que apuntan que su equipo tiene que meter un gol más que el rival para ganar partidos. Y para jugar el play off deberán «ganar en casa y chupar fuera». El técnico compareció ante los medios para analizar el encuentro de este domingo ante la Sarriana, un equipo que "no regala el balón". Para el choque tiene la duda de Jony.

El Numancia tiene seis finales por delante para meterse en el play off. Así de claro lo tiene el preparador numantino quien no esconde que si su equipo sigue vivo en esa pelea es porque en el grupo «no hay un equipo que haya dado un paso adelante». «Si queremos estar arriba, si queremos jugar play off, tener alguna opción, pasa por primero por ganar en casa y luego chupar fuera», ha indicado el entrenador rojillo, quien ha explicado que se está en un tramo final de temporada bonito que puede hacerse «muy bonito» o «incómodo».

Para ello Ángel Rodríguez sigue dándole vueltas. En concreto, da vueltas a por qué los buenos entrenamientos que el equipo realiza durante la semana no se trasladan a los partidos si bien ante el Coruxo hubo una mejoría en la imagen y en las ocasiones. «La realidad es que para ganar los partidos tienes que hacer ocasiones, tienes que generar fútbol y tienes que generar posibilidades y eso lo estamos haciendo, pero estamos un poquito con la persiana bajada de cara a puerta. Seríamos mucho mejor equipo con la posibilidad de ver puerta con cierta facilidad», ha indicado el preparador. Igualmente ha estimado que el equipo defensivamente, a nivel colectivo, está bien pero ello no evita que el rival, con pocas ocasiones perfore la portería de su equipo: «De manera colectiva el equipo está bastante ordenado, considero que somos un equipo muy ordenado, sobre todo en defensa, con muchas ayudas y no sé el motivo de este año que con poco nos penalizan mucho».

El técnico ha pedido a sus jugadores ser más agresivos en los próximos compromisos y recordó como era el Numancia de su etapa como jugador, un equipo que salía con el «cuchillos entre los dientes». «Hace falta ser más agresivos en casa, ser intensos, buscar la victoria desde el primer momento minuto, no aflojar en ninguna de las acciones, ganar duelos, ser verticales y con eso enganchamos a la gente, no jugaríamos 11, jugaríamos unos pocos más», ha relatado para reconocer que «nos falta dar un golpe encima de la mesa, sacar un partido con solvencia y que el equipo arranque».

Al respecto ha asegurado en el grupo que maneja no hay apatía y sí diferentes formas de ser, gente más incisiva y más dócil, como la vida. «En el campo cada uno tiene una forma de ser. Tú les incitas, los puedes incitar e incitar, pero no siempre lo consigues», ha explicado para reiterar que, si quieren engancharse arriba, tienen que salir al «200%».

Sobre el rival de este domingo, el preparador numantino ha indicado que la Sarriana es un equipo que «no suele cerrarse», un conjunto que tiene «un buen manejo de balón, un equipo muy asociativo, de meter laterales por dentro», en el que bajan los extremos a recibir. «Nunca regalan el balón, siempre lo intentan sacar desde atrás. Visto desde fuera es un equipo que juega bastante bien y ante el que tenemos que estar en nuestra mejor versión para poder sacar los tres puntos".

De cara al choque, el técnico recupera a Alain García, tiene la baja de Olivera por la selección y la duda de Jony. Sobre el ariete señaló que el viernes entrenó bien y había que esperar a la sesión del sábado. Explicó que el delantero tiene un dolencia, pubalgia, que hace que un día pueda estar mal y en 48 horas puede hacerle estar muy bien. Y de ahí la duda.