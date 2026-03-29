Leyún y Goiko ganan el I Rally de Almajano

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La pareja formada por Javier Leyún y Javier Goikoetxea, del Malerreca Motorsport, se adjudicó el I Rally de Almajano celebrado en las inmediaciones de la localidad soriana, una cita organizada por la Escudería BnnoRacing que contó con casi 40 participantes.

La prueba celebrada en Almajano viene a sustituir al rallysprint que organizaba la escudería soriana. Para la ocasión, los participantes tenían que hacer frente a un trazado de unos 100 kilómetros de los que 41 eran tramos cronometrados, kilómetros que se hicieron a lo largo de tres secciones compuestos por cinco tramos. El más rápido de todos fue la pareja formada por Leyún y Goikoetxea quienes, a los mandos de un Skoda Fabia Rally 2 EVO finalizaba con el mejor tiempo de todos los participantes, 27:03.3. La segunda plaza recayó en la pareja formada por Víctor Peña y Jesús Montiel quienes, del Bierzo Racing a los mandos de un Peugeot 206RC quienes finalizaba el recorrido con una marca de 28:37.6. Los terceros clasificados en la general eran Natxo Hernández y Jesús Fresno, del club Autona, quienes tramitaban el recorrido en un tiempo de 28:38.9 a los mandos de un Audi A4. En la categoría de Clase 5 la victoria fue para la pareja formada por Castaño y Pajares con un tiempo de 32:50.06 a los mandos de un GPR 24.

Con esta prueba, la Escudería soriano Bnno Racing recupera 39 años después un rally de tierra a disputar en Soria. Lo hace tras dos temporadas organizando un rallysprint que ahora da el salto al formato rally de tierra, con el objetivo de convertir la prueba en un referente tal y como lo fue en su día. Tras la celebración de las mangas cronometradas, tuvo lugar la entrega de premios en la Plaza de la Constitución de Almajano, uno de los epicentros de la prueba.