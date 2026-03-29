Tenis de Mesa
Doble victoria para el CTM Caep Soria
Los sorianos vencen en la primero de los enfrentamientos al Atlético Burgos, líder de la competición
El CTM CAEP Soriano logró este fin de semana dos importantes victorias, destacando especialmente la obtenida el sábado en Burgos, donde el conjunto soriano se impuso por 4-3 al Atlético de Burgos, líder de la clasificación, en un encuentro de máxima intensidad.
El equipo, integrado por Lucas Osquigil, Eduardo Martínez y Jorge Laorden, consiguió tres puntos individuales que permitieron equilibrar un duelo que se había puesto cuesta arriba con un 3-1 desfavorable. La reacción del cuadro soriano fue decisiva para forzar el dobles, donde la pareja formada por Eduardo y Jorge se impuso con claridad por 3-0, certificando una victoria de enorme mérito. Este triunfo supone un impulso clave en la lucha del equipo por alcanzar el play off de ascenso a 2ª División Nacional.
Deportes
El Club Soriano de Tenis de Mesa pierde ante Valladolid en el decisivo partido de dobles
Heraldo-Diario de Soria
En la jornada del domingo, el CTM CAEP Soriano completó el fin de semana con otro triunfo, esta vez por 4-2 ante el CD Mirandés, colista de la categoría. El encuentro estuvo marcado por el debut del canterano Bruno Lagoa, que mostró un buen nivel pese a la derrota en su punto. También destacó Adrián Berrojo, que resolvió con solvencia sus dos partidos.
Con estos resultados, el conjunto soriano refuerza su confianza y mantiene intactas sus opciones de continuar escalando posiciones en el tramo decisivo de la temporada.