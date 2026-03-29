Doble victoria para el CTM Caep Soria

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El CTM CAEP Soriano logró este fin de semana dos importantes victorias, destacando especialmente la obtenida el sábado en Burgos, donde el conjunto soriano se impuso por 4-3 al Atlético de Burgos, líder de la clasificación, en un encuentro de máxima intensidad.

El equipo, integrado por Lucas Osquigil, Eduardo Martínez y Jorge Laorden, consiguió tres puntos individuales que permitieron equilibrar un duelo que se había puesto cuesta arriba con un 3-1 desfavorable. La reacción del cuadro soriano fue decisiva para forzar el dobles, donde la pareja formada por Eduardo y Jorge se impuso con claridad por 3-0, certificando una victoria de enorme mérito. Este triunfo supone un impulso clave en la lucha del equipo por alcanzar el play off de ascenso a 2ª División Nacional.

En la jornada del domingo, el CTM CAEP Soriano completó el fin de semana con otro triunfo, esta vez por 4-2 ante el CD Mirandés, colista de la categoría. El encuentro estuvo marcado por el debut del canterano Bruno Lagoa, que mostró un buen nivel pese a la derrota en su punto. También destacó Adrián Berrojo, que resolvió con solvencia sus dos partidos.

Con estos resultados, el conjunto soriano refuerza su confianza y mantiene intactas sus opciones de continuar escalando posiciones en el tramo decisivo de la temporada.