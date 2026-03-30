Atletismo / Carrea
Berlanga de Duero prepara la IX Valeránica Running para el 16 de mayo
La prueba incluirá recorridos de 10K, 5K, categorías infantiles y marcha popular, con inscripciones abiertas hasta el 11 de mayo
Berlanga de Duero se prepara para celebrar, el sábado 16 de mayo, la IX Valeránica Running, una cita deportiva ya consolidada en la localidad y organizada por el Ayuntamiento. La prueba, inscrita en el Calendario Autonómico de la Federación de Atletismo de Castilla y León, abrirá la participación tanto a atletas federados como a corredores sin licencia, salvo las excepciones recogidas en la Circular 85-2025 de la federación.
La jornada comenzará a las 11.00 horas con salidas escalonadas desde la Plaza Mayor. Los primeros en competir serán los Sub 16 (cadetes), nacidos en 2010 y 2011, que afrontarán un recorrido de 2.000 metros. A las 11.25 horas tomarán la salida los Sub 14 (infantiles), nacidos en 2012 y 2013, sobre un trazado de 1.200 metros. A continuación, a las 11.40 horas, será el turno de los Sub 12 (alevines), nacidos en 2014 y 2015, que recorrerán 750 metros. Los Sub 10 (benjamines), nacidos en 2016 y 2017, competirán a las 11.50 horas en un circuito de 500 metros, mientras que los Sub 8 (prebenjamines), nacidos entre 2018 y 2020, lo harán a partir de las 12.00 horas sobre 350 metros. Diez minutos más tarde, a las 12.10 horas, participarán los niños y chupetines, nacidos entre 2021 y 2024, con un recorrido simbólico de 100 metros. La jornada se cerrará a las 12.30 horas con las pruebas de 10 kilómetros, 5 kilómetros y la marcha popular.
El precio de la inscripción será de 10 euros para las pruebas de 5 y 10 kilómetros, y de 8 euros para el resto de categorías y para la marcha popular. Las inscripciones deberán formalizarse a través del formulario habilitado, siguiendo las indicaciones y realizando el pago con tarjeta de débito o crédito. El plazo permanecerá abierto hasta el 11 de mayo a las 23.59 horas.
La entrega de dorsales se realizará el sábado 17 de mayo, desde las 9.00 horas y hasta quince minutos antes del inicio de cada prueba, en la Plaza Mayor. Con el dorsal se entregará también la bolsa del corredor, que incluirá avituallamiento y una camiseta conmemorativa. Los menores de 16 años deberán presentar la autorización firmada por sus padres o tutores para poder participar.