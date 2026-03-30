Berlanga de Duero prepara la IX Valeránica Running para el 16 de mayo

Publicado por Sandra Guijarro El Burgo de Osma Creado: Actualizado:

Berlanga de Duero se prepara para celebrar, el sábado 16 de mayo, la IX Valeránica Running, una cita deportiva ya consolidada en la localidad y organizada por el Ayuntamiento. La prueba, inscrita en el Calendario Autonómico de la Federación de Atletismo de Castilla y León, abrirá la participación tanto a atletas federados como a corredores sin licencia, salvo las excepciones recogidas en la Circular 85-2025 de la federación.

Cartel de la Valeránica Running que se celebra el próximo 16 de mayo.AYUNTAMIENTO DE BERLANGA DE DUERO

La jornada comenzará a las 11.00 horas con salidas escalonadas desde la Plaza Mayor. Los primeros en competir serán los Sub 16 (cadetes), nacidos en 2010 y 2011, que afrontarán un recorrido de 2.000 metros. A las 11.25 horas tomarán la salida los Sub 14 (infantiles), nacidos en 2012 y 2013, sobre un trazado de 1.200 metros. A continuación, a las 11.40 horas, será el turno de los Sub 12 (alevines), nacidos en 2014 y 2015, que recorrerán 750 metros. Los Sub 10 (benjamines), nacidos en 2016 y 2017, competirán a las 11.50 horas en un circuito de 500 metros, mientras que los Sub 8 (prebenjamines), nacidos entre 2018 y 2020, lo harán a partir de las 12.00 horas sobre 350 metros. Diez minutos más tarde, a las 12.10 horas, participarán los niños y chupetines, nacidos entre 2021 y 2024, con un recorrido simbólico de 100 metros. La jornada se cerrará a las 12.30 horas con las pruebas de 10 kilómetros, 5 kilómetros y la marcha popular.

El precio de la inscripción será de 10 euros para las pruebas de 5 y 10 kilómetros, y de 8 euros para el resto de categorías y para la marcha popular. Las inscripciones deberán formalizarse a través del formulario habilitado, siguiendo las indicaciones y realizando el pago con tarjeta de débito o crédito. El plazo permanecerá abierto hasta el 11 de mayo a las 23.59 horas.

La entrega de dorsales se realizará el sábado 17 de mayo, desde las 9.00 horas y hasta quince minutos antes del inicio de cada prueba, en la Plaza Mayor. Con el dorsal se entregará también la bolsa del corredor, que incluirá avituallamiento y una camiseta conmemorativa. Los menores de 16 años deberán presentar la autorización firmada por sus padres o tutores para poder participar.