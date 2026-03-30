La Valeránica mantiene su renta al frente de la tabla tras empatar con el Calasanz B

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El choque entre primero y segundo, entre S.D. Valeránica y C.D. Calasanz B, centró la atención de la vigésimo sexta jornada de Liga Provincial Masculina. El encuentro finalizó con empate a dos, un resultado que permite a la Valeránica mantener su renta de cuatro puntos sobre los calasancios.

En ese encuentro, exigente y disputado tal y como reconoce el líder en sus redes sociales, se adelantaron los locales por medio de Álvaro en el 12 y le daba la vuelta al partido la Valeránica con tantos de Carlos y Víctor en el 30 y 60 respectivamente. En el 74 Rafay empataba de nuevo el choque para los calasancios, un gol que sería definitivo.

El empate le sirve a la Valeránica para mantener su renta de cuatro puntos sobre el Calasanz B con un partido menos en su casillero cuando quedan cuatro jornadas para que termine la temporada. Así está la clasificación de Liga Provincial Masculina.

La vigésimo sexta jornada de competición estuvo marcada por los triunfos de los equipos que jugaron en casa lo que permite a Quintana y Langa incrementar su buena trayectoria. De esta manera, el Quintana logró su cuarta victoria consecutiva al superar por 3-1 al Abejar mientras que el Langa firmaba su quinto triunfo seguido al vencer por la mínima al Tardelcuende. Además, el Navaleno-Castroviejo finalizaba 2-1, el Piqueras-Arcos (2-0) y el Visontium-San Esteban (2-1). La otra excepción a esta regla, además del Calasanz B-Valeránica, fue el empate entre Covaleda y Norma-San Leonardo.

La Liga Provincial Masculina descansa este fin semana con motivo de la Semana Santa y regresa el próximo 11 y 12 de abril. En esa vigésimo séptima jornada, la Valeránica tendrá la oportunidad de incrementar su renta al frente de la tabla si gana el Navaleno toda vez que el Calasanz B tiene jornada de descanso. El resto de la jornada es la siguiente: Castroviejo-Langa; Tardelcuende-Covaleda; Norma-Quintana; Abejar-Piqueras; Arcos-Visontium y San Esteban-San José B.

Ese fin de semana regresa igualmente la Liga Provincial Femenina en su jornada 22 tras dos fines de semana de descanso con los emparamientos entre Sporting Uxama-C.D. Numancia, que puede ser clave para el título de Liga, y el Almazán-Calasanz. Descansa en Norma San Leonardo. Así está la clasificación de la Liga Provincial Femenina.