Heraldo-Diario de Soria

El Torneo de Balonmano Villa de Ágreda en fotos

La cita cuenta por primera vez con la participación de un equipo extranjero, el MGA Fivers de Austria. 36 conjuntos y 650 jugadores en la XX edición

36 equipos de cantera en un torneo ya internacional.

36 equipos de cantera en un torneo ya internacional.MonteseguroFoto

Publicado por
Gonzalo Monteseguro
Soria

Creado:

Actualizado:

El Torneo de Balonmano Villa de Ágreda alcanza la categoría de internacional en su edición de Semana Santa. La cita cuenta, por primera vez, con la participación de un club extranjero: el MGA Fivers de Austria. Un total de 36 equipos y 650 jugadores se dan cita en un evento que ya es referente de prestigio para el balonmano base en España.

36 equipos de cantera en un torneo ya internacional.

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Torneo de Balonmano de Ágreda

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