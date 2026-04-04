El Torneo de Balonmano Villa de Ágreda en fotos

36 equipos de cantera en un torneo ya internacional.MonteseguroFoto

Publicado por Gonzalo Monteseguro Soria Creado: Actualizado:

El Torneo de Balonmano Villa de Ágreda alcanza la categoría de internacional en su edición de Semana Santa. La cita cuenta, por primera vez, con la participación de un club extranjero: el MGA Fivers de Austria. Un total de 36 equipos y 650 jugadores se dan cita en un evento que ya es referente de prestigio para el balonmano base en España.