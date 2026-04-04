El Almazán se diluye en Palencia tras el descanso (4-2)

Publicado por Área 11 Palencia Creado: Actualizado:

La SD Almazán regresó de vacío de su visita a La Balastera tras caer por 4-2 ante el Palencia Cristo Atlético en un duelo directo por las posiciones altas que se decidió en una segunda mitad letal de los locales.

El conjunto soriano firmó una primera parte seria, bien plantado sobre el terreno de juego y sabiendo contener a uno de los equipos más en forma de la categoría. El trabajo defensivo y el orden permitieron al Almazán crecer con el paso de los minutos. Fruto de esa solidez llegó el premio. En el minuto 37, Hugui adelantó a los visitantes tras aprovechar un saque de esquina, rematando al fondo de la red y silenciando momentáneamente el estadio palentino.

Con el 0-1 se llegó al descanso y con la sensación de que el Almazán tenía el partido donde quería. Sin embargo, todo cambió tras el paso por vestuarios. El Palencia Cristo salió con una marcha más y en apenas unos minutos dio la vuelta al marcador. En el 48, Cesitar firmó el empate con un auténtico golazo que devolvía la igualdad. Sin tiempo para reaccionar, Adri Acero culminó la remontada en el 51´ con un disparo a la escuadra imposible para el guardameta soriano.

El Almazán quedó tocado y lo pagó caro. Solo cuatro minutos después, nuevamente Cesitar ampliaba la ventaja con otro tanto de gran factura que desató la euforia en La Balastera. El vendaval local no se detuvo ahí. En el minuto 60, Mikel anotaba el cuarto gol, dejando el partido prácticamente sentenciado ante un Almazán superado en este tramo.

Pese al duro golpe, el conjunto visitante no bajó los brazos y logró recortar distancias en el 64 gracias a un gol de Óscar, que devolvía algo de esperanza. Sin embargo, el marcador ya no se movería más. El Almazán lo intentó, pero no encontró la forma de volver a meterse de lleno en el partido.

Esta derrota deja al Almazán con 41 puntos en la zona media de la clasificación, perdiendo una buena oportunidad de acercarse a los puestos de privilegio. Por su parte, el Palencia Cristo Atlético refuerza su candidatura y se acerca a las posiciones más altas tras confirmar su gran estado de forma.

El Almazán deberá pasar página rápidamente y centrarse en la próxima jornada, en la que recibirá al filial del Numancia, en un encuentro clave para recuperar sensaciones.