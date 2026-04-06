Nuevo éxito del Torneo de Balonmano Villa de Ágreda

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El Torneo Nacional de Balonmano Villa de Ágreda se cerraba el domingo con la disputa de las finales en las tres categorías y con un nuevo éxito de participación, así como de reclamo turístico para la comarca del Moncayo a lo largo de la Semana Santa.

Un total de 36 equipos, entre ellos el MGA Fivers de Austria, se dieron cita en la localidad agredeña desde el pasado Jueves Santo para completar cuatro días en los que el balonmano de cantera ha sido el gran protagonista.

En juveniles, los ganadores fueron Balonmano Tarazona en masculino y el internacional MGA Fivers Handball en femenino; en cadetes, Pulpo Eskubaloia se impuso en féminas y Balonmano Tarazona en chicos mientras que en la categoría infantil los vencedores s fueron BM Lizarreria en la modalidad femenina y Leizaran Eskubaloia en la masculina. En cuando a la representación del BM Ágreda, en cadetes masculinos fueron terceros y cuartos en féminas. Ya en infantiles, los chicos acabaron terceros y las chicas fueron séptimas.