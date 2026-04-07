El Torneo Soria Futsal Fem vuelve a batir récord y cierra inscripciones en tan sólo dos semanas

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El Torneo Soria Futsal Fem, que llevará a cabo su séptima edición los días 18 y 19 de julio, contará con 12 equipos, un año más.

El torneo está diseñado para 10 plazas, por fluidez de la gestión pero, ya llevan un par de años que suman dos más por demanda. Además, año tras año, tienen que dejar a media docena de equipos fuera del evento. Sus creadoras, María Uriel, Milena Cruz y Raquel Rioja, comentan: "Damos las gracias a cada equipo que ha preguntado pero, no podemos albergar más por infraestructura". Aún así, la dirección detalla que se están planteando ampliar dicho número por tales solicitudes.

Es increíble que este evento, que fue pionero en ser exclusivamente femenino allá por el 2018, haya crecido tanto. Cerca de 200 jugadoras se juntan en el Pabellón San Andrés, algo histórico en la provincia. Además, alberga jugadoras de primera división y segunda, siendo un espectáculo digno y único de visualizar en Soria.