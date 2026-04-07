El Campus Cimbi regresa a Soria en el mes de agosto bajo la dirección de David Gil

Publicado por Jon Ander Uriarte Soria Creado: Actualizado:

El Campus Cimbi especializado en baloncesto regresa este verano a Soria con dos novedades. Por un lado la fecha del celebración, del 2 al 8 de agosto en lugar de comienzos de julio; por otro lado, lo hace bajo la dirección deportiva de David Gil entrenador que durante 25 año ha ejercido su labor en el Baskonia, desde la cantera hasta entrenador asistente, logrando un palmarés envidiable.

El Campus Cimbi de iniciación y tecnificación es un clásico del verano soriano dirigido a jóvenes de entre 8 y 17 años que trata de profundizar en las habilidades baloncestísticas de los asistentes. El campus tiene momentos de descanso pero está dedicado íntegramente a desarrollar esas habilidades.

Para ello se divide en tres bloques: Un campus general dirigido a jóvenes de entre 8 y 17 años; el shooting camp habilitado para jóvenes de 12 años en adelante y el tecny camp, para jugadores de 17 años semiprofesionales.

Un momento de la presentación del XVI Campus Cimbi en Soria.HDS

"Una de las novedades de la edición de este año estará en la Dirección Deportiva, que corre a cargo de David Gil, técnico que tiene en su currículum tres Liga ACB, tres Copas del Rey y cuatro Supercopas. Dirige otros campus y es una suerte poder contar con él", ha señalado en la presentación del evento, Javier Jiménez, responsable de la cita baloncestista que se desarrolla en Soria.

Cartel del campus que este año se celebra en agosto.HDS

El campus tiene una capacidad máxima de 75 participantes y, como en ediciones anteriores, contará con entrenadores profesionales. "La capacidad del campus oscila entre los 50 y lo 70 participantes, máximo 75. No tenemos capacidad para más lo que es bueno ya que reciben una atención más personalizada", ha relatado Javier Jiménez quien ha explicado que para participar en el campus general es necesario tener una experiencia de dos años jugando al baloncesto y para el campus de tiro una experiencia de cuatro.

Por el Campus Cimbi ha pasado jugadores que han pasado por las categorías inferiores de sus respectivas selecciones nacionales o que ahora participan en la Liga U22 en las filas de F.C. Barcelona, Casademont Zaragoza o San Pablo Burgos.

El Campus Cimbi ofrece la posibilidad de realizarlo en régimen de interno o externo. Las inscripciones y más información pueden realizarse en la web https://ibersports.es/. El coste del campus oscila entre los 400 y los 750 euros en función de la modalidad y el tipo de campus a realizar.