Publicado por Jon Ander Uriarte Soria Creado: Actualizado:

El equipo júnior del C.V. Río Duero buscará este sábado en Burgos el pasaporte para el Campeonato de España de su categoría, un Nacional del que es el vigente campeón. El grupo que dirige Manu Salvador acudirá al Regional con bajas significativas toda vez que el Regional coincide con el encuentro de play off que el Grupo Herce disputa en el pabellón de Los Planos de Teruel.

El Campeonato Júnior de Castilla y León se disputa en una sola jornada debido a que hay únicamente cuatro equipo. Se realiza un sistema de liguilla en el que los dos primeros, debido a que los sorianos son los vigentes campeones nacionales por clubes, se clasifican para el Campeonato de España.

El grupo que dirige Manu Salvador debutará en esta fase de Castilla y León que se disputa en el Polideportivo Universitario ante C.V. Burgos a las 10.00 horas. Continuará a las 14.00 horas ante Aule y finalizará la competición ante V.C.V. Pucela a las 20.00 horas.

El equipo celeste acudirá a la cita con 13 jugadores de los que cinco son júnior, seis juveniles y un cadete. Será un equipo con bajas toda vez que el preparador de los sorianos no podrá contar para esta cita con Carlos Montero, Diego de Miguel, Moisés Rodrigo y Mikal Kalstad al ir convocados con el primer equipo para el primer partido de play offs por el título de Superliga que tiene lugar en Teruel.

Este problema, no poder contar con la plantilla al completo, se le podría presentar al C.V. Río Duero en caso de clasificarse para el Campeonato de España de la categoría por clubes en el que ha logrado dos subcampeonatos además del título de campeón el año pasado. Dicho Nacional, en el que participan 32 equipos, tiene prevista su celebración del 6 al 10 de mayo en el calendario de la Real Federación Española de Voleibol. Se da la circunstancia de que el comienzo de las finales del play off por el título está previsto para ese 9-10 de mayo por lo que, en caso de que el Grupo Herce se clasificara para la final, los júniors que entrenan bajo la tutela de Alberto Toribio no podrían participar en el Campeonato de España de su categoría.

Según explica el técnico del C.V. Río Duero Júnior, concejal de Deportes en el Ayuntamiento de Soria, es esa misma razón por la que dicho Campeonato de España tampoco se celebrará en la capital soriana, escenario en el que iba a transcurrir en un principio. El hecho que pudieran coincidir play offs de Superliga con el Nacional Júnior hubiera provocado falta de pistas en la ciudad para el correcto desarrollo de este último, un riesgo que el Ayuntamiento ha optado por evitar. Desde el Ayuntamiento se esperaba que ese Campeonato de España hubiera traído a la capital durante varios días a unos 400 visitantes entre jugadores y cuerpo técnico a los que habría que haber sumado a los familiares desplazados.