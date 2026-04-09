El VI Desafío BTT Manzanas de Soria supera los 70 inscritos

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El Burgo de Osma ultima los preparativos para la sexta edición de la Jornada Manzanas de Soria que se celebrará el 25 y el 26 de abril. La cita incluye una carrera en BTT y se combina con una comida popular, conciertos y una marcha solidaria entre las fincas de manzanos en flor que Nufri tienen en las inmediaciones de la localidad burgense.

De la mano del Ayuntamiento burgense, el Club Ciclista Uxama capitanea la organización de la parte deportiva de las jornadas. Ya son más de 70 los inscritos en una prueba que es la primera del circuito provincial Soria Puro Oxígeno. En esta sexta edición habrá tres categorías y dos recorridos para adaptarse a todos los corredores. La ruta larga es más corta que en otras ediciones y se quedará en 48 kilómetros, la corta será más larga con más subidas y un recorrido de 32 kilómetros.

Entre los atractivos de la ruta BTT está el rodar por parajes como Uxama o la Cruz del Siglo. Los interesados en participar pueden formalizar su inscripción a través de la web www.rockthesport.com abonando 20 euros hasta una semana antes de la cita y 25 si lo hacen durante los últimos días. Cada corredor recibirá la habitual bolsa con productos típicos, un ticket de comida y entrará en el sorteo de varios bonos con experiencias en el hotel Castilla Termal o comida en el restaurante Los Girasoles.

Por otra pate, como se avanzó en la presentación de las jornadas, la Plaza de España de la Ciudad de Osma será el centro de todas las actividades. La comida se celebrará allí y también los conciertos de la tarde. Este año actuarán los burgaleses The Criminals, una banda cuyo repertorio oscila desde el blues hasta sonidos más modernos, pasando por el R&B, y, a continuación, el Guapo Pinchadiscos animará la plaza.

La marcha solidaria entre flores arrancará a las 10.30 de la mañana con la salida del autobús de El Burgo de Osma hacia La Rasa. Sobre las 11.00 comenzará la caminata para concluir una hora después con una chocolatada popular para todos los participantes, preparada por “Dulces típicos El Beato”. En torno a la una del mediodía partirá de nuevo el autobús de regreso a El Burgo de Osma. La inscripción para la actividad puede realizarse en www.jornadadelasmanzanasdesoria.com, se abonarán cinco euros con fines solidarios.

En esta actividad, además del Ayuntamiento y Nufri, el Club Ciclista Uxama, Castilla Termal y Dulces Típicos el Beato, también colabora la Diputación Provincial de Soria, Cruz Roja, Bodegas Castillejo de Robledo y Voltia.

Desde Nufri, Ignasi Argilés, recordaba como su empresa apuesta por esta cita cuando ya cumplen casi la mayoría de edad en la zona desde que se asentaran en el año 2008. La plantación de manzanos de La Rasa cuenta con trescientos trabajadores permanentes entre el campo y el almacén, una cifra que aumenta de forma muy significativa con la mano de obra que necesitan durante el tiempo de la recolección.