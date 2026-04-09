El Ingenieros disputa la final a cuatro de la Liga Autonómica de Aragón

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El Ingenieros de Soria Club de Rugby afronta este sábado 11 de abril, a las 16.00 horas, un nuevo desafío en el Estadio Universitario José Manuel Juan Boix, donde se medirá al Universitario de Zaragoza en el primer partido de la fase final por el título de la Primera Regional Aragonesa.

El conjunto de Megara Alfonso llega a esta cita tras completar una fase regular en la que ha sabido sobreponerse a diferentes dificultades para mantenerse en la pelea y alcanzar una plaza en esta final four. Ahora, el reto sube de nivel con un enfrentamiento ante un Universitario de Zaragoza que no ha cedido ni un solo partido en toda la temporada y que partirá como favorito en el encuentro.

El equipo zaragozano, con Sergio Carao al frente, ha mostrado una gran solidez a lo largo del curso, combinando consistencia en el juego y regularidad en los resultados,

Pese a ello, el Ingenieros afronta el partido con ilusión y con la convicción de competir al máximo nivel. El conjunto soriano es consciente de la dificultad del rival, pero también de sus propias capacidades, y buscará plantear un encuentro serio, exigente y sin concesiones, en el que intentar mantenerse dentro del partido el mayor tiempo posible y aprovechar sus oportunidades.

Más allá del resultado, el equipo quiere dejar claro sobre el campo el trabajo realizado durante toda la temporada, en un partido en el que la actitud, el compromiso y la intensidad serán claves para intentar sorprender a uno de los equipos más fuertes de la competición.

Además, el club ha realizado un llamamiento a su afición para acompañar al equipo en este importante desplazamiento. Se ha organizado un autobús para facilitar la asistencia de seguidores, con precios accesibles (adultos 5€ / niños y niñas con ficha de la escuela gratis / niños y niñas sin ficha de la escuela 2€) para que todos aquellos que lo deseen puedan estar en Zaragoza y apoyar al equipo en este momento clave.

El Ingenieros no estará solo. Y en un partido de estas características, el respaldo desde la grada puede marcar la diferencia. El encuentro se presenta así como una gran oportunidad para el conjunto soriano de seguir creciendo, competir ante el mejor rival posible y afrontar con ambición una fase final en la que todo está en juego.