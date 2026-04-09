El C.V. Sporting Santo Domingo busca la remontada ante el San José

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El Cañada Real Sporting Santo Domingo afronta este domingo, a las 18.00 horas, en el Polideportivo de Los Pajaritos, el partido de vuelta de la eliminatoria de semifinales de la Segunda División Femenina de Castilla y León que le enfrenta al Club Deportivo San José Rojo de Valladolid. En el encuentro de ida, disputado el Domingo de Ramos, el combinado dirigido por Juan Ignacio Osuna perdió por un claro 3-0 ante un rival que no ha dejado escapar ningún set en todo el curso. El vencedor de esta eliminatoria se garantizará una de las dos plazas que dan derecho a disputar la Fase de Ascenso a Primera División. La otra semifinal enfrenta a otros dos equipos de Valladolid: el Maristas La Inmaculada y el VCV Vacceas, que defenderá este domingo la victoria por 3-2 que logró en su propia cancha.

Los cuatro semifinalistas tienen garantizada su presencia en la Copa de Castilla y León, prevista para el próximo 23 de abril en Valladolid. Los ganadores de las semifinales pelearán por el título a lo largo de los dos últimos fines de semana del presente mes, las mismas fechas en las que se disputará la eliminatoria por el tercer y cuarto puesto. El Cañada Real Sporting Santo Domingo, aunque caiga eliminado ante el San José Rojo, depende de sí mismo para mejorar su actuación de la pasada temporada, en la que finalizó en la cuarta plaza de la clasificación final. El primer equipo femenino del Sporting Santo Domingo accedió a las semifinales de la Segunda División tras apear en cuartos de final al VCV María Molina de Valladolid (0-3 en la ida y 3-0 en la vuelta).

Finalizar entre los cuatro mejores era el objetivo que el Cañada Real Sporting Santo Domingo se había marcado para esta temporada, caracterizada por la juventud de su plantilla. Todavía no han cumplido los 20 años seis de las trece jugadoras con las que ha afrontado Juan Ignacio Osuna las eliminatorias finales de la Segunda División. Las júniores Lorena Alonso y María Gómez y las juveniles Nerea Solana, Claudia Esteban, Jimena Martínez y Sofía Romero se unen a las siete jugadoras de la categoría sénior con las que cuenta la plantilla: Alba Aldea, Inés Bravo, María Bravo, Lara Ferreiro, Silvia García, Alba González y Beatriz Jiménez. Parte de ellas formaban parte del Cañada Real Sporting Santo Domingo que compitió en Primera División en la temporada 2023-2024.