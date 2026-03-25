El Sporting Santo Domingo se clasifica para las semifinales de la Segunda División

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El Cañada Real Sporting Santo Domingo jugará las semifinales de la Segunda División Femenina de Castilla y León, después de derrotar por un claro 3-0 (25-8, 25-18 y 25-21) al VCV María Molina de Valladolid en la vuelta de los cuartos de final. De esta forma, las sorianas se aseguran también su presencia en la Copa de Castilla y León -se disputará el próximo 23 de abril en Valladolid- y que, en el peor de los casos, igualarán el cuarto puesto conquistado el año pasado en la clasificación final de la Segunda División.

El rival del Cañada Real será el Club Deportivo San José Rojo vallisoletano, gran favorito para ascender a Primera División. Por 3-0 han ganado las pucelanas todos los partidos que han disputado este año. La otra semifinal enfrentará a otros dos equipos de Valladolid: el Maristas La Inmaculada y el VCV Vacceas.

El Sporting Santo Domingo y el Club Deportivo San José acordaron intercambiar el orden de los partidos y la ida se jugará, finalmente, este sábado, a las 19.00 horas, en Valladolid. La vuelta quedará para el próximo 12 de abril en el Polideportivo de Los Pajaritos. El plantel dirigido por Juan Ignacio Osuna había superado por 0-3 al VCV María Molina en la ida de los cuartos de final, por lo que se aseguraba su presencia en semifinales en cuanto se anotara dos mangas en el choque de vuelta. El Cañada Real Sporting Santo Domingo inició el duelo con la intensidad de las grandes ocasiones y su inapelable victoria por 25-8 sirvió para encarrilar su clasificación para la siguiente ronda. El VCV María Molina sólo mandó en el marcador en los compases iniciales del segundo juego.

El partido quedó sentenciado en el momento en el que el Cañada Real Sporting Santo Domingo firmó un parcial de 9-0 en la segunda manga. Perdía por 11-12 y, con Alba González al saque, situó con rapidez el 20-12 en el electrónico. El tercer set sirvió para que Juan Ignacio Osuna rotara a todas sus jugadoras. El partido se inició con un equipo integrado por Lorena Alonso, Beatriz Jiménez, Inés Bravo, María Gómez, Silvia García y Alba González, con Alba Aldea como líbero. Después intervinieron otras cuatro jugadoras: María Bravo, Lara Ferreiro, Nerea Alonso y Sofía Romero. El Cañada Real Sporting Santo Domingo ha ganado doce de los catorce encuentros que ha jugado hasta el momento. Le quedan otros seis: los dos de la Copa de Castilla y León, los dos de semifinales y los dos de la final o de la final de consolación.