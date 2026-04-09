Club Soria Baloncesto y Caja Rural renuevan su compromiso de colaboración

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Caja Rural de Soria y el Club Soria Baloncesto han renovado su acuerdo de colaboración que llevan manteniendo desde hace varios años. Dicha renovación ha sido firmada por el presidente de la entidad, Carlos Martínez Izquierdo, y el presidente del club, Rodrigo Gómez. Con esta firma, Caja Rural de Soria vuelve a poner de manifiesto su respaldo al impulso del baloncesto en la provincia.

El Club Soria Baloncesto se creó hace 11 años y su crecimiento ha sido paulatino en este tiempo. En estos momentos la entidad baloncestística cuenta con 15 equipos, desde absolutos a cantera, en el que se engloban más de 270 jugadores.

Este tipo de colaboraciones se enmarcan, además, en la estrategia de Responsabilidad Social Corporativa de la entidad y desde la que refuerza su implicación con el deporte, la cultura, la salud y con el bienestar de la sociedad soriana. Para Caja Rural de Soria, el apoyo a las entidades deportivas forma parte de una visión que trasciende la actividad financiera, al entender que estas iniciativas generan favorecen el desarrollo personal y deportivas de sus integrantes.