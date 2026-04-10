Aún hay plazas para animar al C.V. Grupo Herce en Los Planos

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El C.V. Grupo Herce no estará solo en el inicio de la lucha por el título de Superliga que este sábado arranca en el pabellón de Los Planos. Se espera afición celeste en el pabellón turolense toda vez que el C.V. Río Duero ha puesto un autobús para seguidores a los que hay que añadir a aquellos que viajen en coches particulares.

En este sentido hay que señalar que hoy viernes es el último día para aquellos que quieran apuntarse al viaje organizado por el club. "¡Nos jugamos los play off y no puedes faltar! La marea celeste se pone en marcha para apoyar al equipo en el primer asalto de la serie" es el lema elegido por la entidad para animar a los seguidores a viajar organizados de cara al compromiso de este sábado.

El precio del viaje es de 40 euros y la salida con destino a Teruel será desde el Pabellón de Los Pajaritos a las 11.45 horas. El viaje incluye autobús de ida y vuelta, entrada al partido y cena. Respecto a la comida se realizará en el bus durante el trayecto. "Puedes traer la tuya o puedes añadir la comida al precio de tu reserva por solo 10 euros más", informan desde el C.V. Grupo Herce. Los interesados pueden obtener más información o reservar plazas a través del teléfono 652 810 747.