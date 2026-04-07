El Grupo Herce se juega la clasificación para Europa en los cuartos ante Teruel

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

Paso a paso, partido a partido. Así encara el Grupo Herce Soria los play off por el título de la Superliga que comienzan este fin de semana con la disputa de los cuartos de final, una eliminatoria ante Pamesa Teruel en la que está en juego la clasificación para la competición europea. "Para nosotros es vital pasar de ronda ya que parte de las ayudas de la Junta de Castilla y León están ligadas a jugar en Europa", comentaba el presidente del club celeste, Alfredo Cabrerizo.

El dirigente daba a conocer los detalles de estos play off, el sistema de competición, los precios en Los Pajaritos, así como las inquietudes de un Grupo Herce que por quinto año seguido disputará los cruces por el título de Liga.

Cabrerizo recordaba que la entidad ha organizado en un viaje a Teruel para que los aficionados sorianos animen a su equipo el sábado a partir de las 18.30 horas en el polideportivo de Los Planos. "El autobús de la afición saldrá a la misma hora que el del equipo para que haya interacción de cara al encuentro de la tarde".

Y es que ganar en Teruel es muy importante para el Grupo Herce en un sistema de competición que "es peligroso para los conjuntos que nos hemos clasificado arriba en la tabla", indicaba el presidente. Como ejemplo, Cabrerizo ponía la eliminación en los play off a las primeras de cambio de Avarca de Menorca en la Superliga femenina después de haber acabado primero la fase regular.

Horarios y precios

La serie se trasladará a Los Pajaritos durante el fin de semana del 18 y 19 de abril y el reto de los celestes es jugar un sólo partido en Soria para lograr la clasificación para las semifinales por la vía rápida. Ese primer encuentro se disputará el sábado 18 de abril a las 19.30 horas y en caso de que se tuviera que jugar un tercero se celebraría el domingo 19 a las 18.00 horas.

En cuanto a los precios de las entradas, el Grupo Herce ha fijado unas cantidades muy económicas teniendo en cuenta que patrocinados y socios protectores verán los play off sin coste alguno. Los socios de general tendrá que pasar por taquilla y su entrada tendrá un coste de 10 euros. Los no socios podrán ver al equipo de Alberto Toribio por dos euros más, un total de doce. Las taquillas de Los Pajaritos estarán abiertas el viernes 17 por la tarde. Estos precios se mantendrían en unas hipotéticas semifinales y en caso de llegar a la final no se descartan cambios.

Cabrerizo ponía en valor "el temporadón" de un Grupo Herce que "ha hecho la mejor campaña de su historia". El presidente de los celestes insistía en los espectaculares números de su equipo con 19 victorias en 22 partidos. "Dice mucho que sólo hayamos perdido ante Guaguas, Manacor y Benidorm. El único sin sabor ha sido la derrota en la Copa del Rey ante Tenerife".