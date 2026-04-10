San Leonardo acoge este domingo su XV Arganza Trail

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La comarca de Pinares, y en concreto San Leonardo, acoge este domingo la XV Arganza Trail-Cañón del Río Lobos, prueba en el que una de sus distancias es puntuable para el Circuito Trail Running 'Soria Puro Oxígeno', una cita que supera los 300 participantes contando a las categorías inferiores, de 3 a 14 años, que participan en la Corremontes.

La prueba soriana cuenta con dos distancia de 33 y 10 kilómetros, y que, con motivo de su XV aniversario, vuelve a sus orígenes, lo que implica que las salidas y llegadas de la prueba estén en Arganza en lugar de en San Leonardo. La primera de ellas arranca a las 8.30 hora y cuenta con un desnivel acumulado de 3.800 metros que discurre por la zona de Pinares y toca parte del Cañón del Río Lobos. La segunda sale a las 10.00 horas y tendrá un desnivel acumulado de 1.200 metros. Esta distancia de 10 kilómetros es la tercera prueba puntuable del Circuito de Carreras de Montaña 'Soria Puro Oxígeno' que patrocina la Diputación de Soria. Entre la salida de una prueba y la otra, a las 9.45 horas, tendrá lugar la salida de la denominada Corremontes destinada a jóvenes entre los 3 y los 14 años quienes lo harán acompañado de monitores.

Cartel de la Arganza Trail-Cañón del Río Lobos que se celebra en San Leonardo.HDS

La XV Arganza Trail tiene este sábado una toma de contacto con los participantes toda vez que, desde las 19.00 horas en los salones del Ayuntamiento, tiene lugar la recogida de dorsales y la entrega de una pulsera con chip para realizar el seguimiento de la carrera. Esta misma entrega de dorsales podrá realizarse igualmente el día de la prueba, a las 7.00 horas, en Eras de Arganza. La cita que se celebra en San Leonardo incluye zonas de avituallamiento durante el recorrido. La entrega de trofeos está prevista para las 13.30 horas y a las 14.00 horas hay una comida popular en el pabellón de San Leonardo.