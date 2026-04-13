Miguel López se impone en el I Match Play Sub 18 de Castilla y León

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El Club de Golf Soria acogió la celebración del Campeonato Match Play Sub 18 Masculino de Castilla y León, que concluyó con el triunfo de uno de sus dos representantes en la cita, Miguel López, que superó en la eliminatoria final a Eduardo Álvarez por 2up. El otro jugador soriano, Enzo Jiménez, acabó en una excelente quinta plaza. La modalidad de juego fue la de 9 hoyos Match Play Scratch.

Antes de llegar a la final, tanto Miguel López como Enzo Jiménez disputaron una primera fase en la que compartieron grupo y en la que, por tanto, llegaron a enfrentarse, con triunfo del primero por 3/2. Al final de esta fase, López fue segundo del grupo, con lo que pasó a luchar por los puestos del 1 al 4, mientras que Jiménez fue tercero, con lo que entró en la pugna por los puestos del 5 al 8.

Ya en las eliminatorias, Miguel López superó en la ronda de semifinales a Manuel Cano por 3/1, y ya en la final al mencionado Eduardo Álvarez por 2up, con lo que se alzaba con el título.

Por su parte, Enzo Jiménez abrió esta segunda fase venciendo a Gonzalo Álvarez por 2/1, para posteriormente imponerse a Carlos del Valle por 3/1 en el duelo por el quinto y sexto puesto.

Este Campeonato Match Play Sub 18 Masculino ha nacido como prueba preparatoria del Campeonato de España de FFAA Sub 18 Masculino, con la intención de que participen los mejores jugadores de la Federación.

Han participado jugadores con licencia de Castilla y León que han nacido con posterioridad al 1 de enero de 2008 y que estaban clasificados entre los 16 primeros del ranking de elección del equipo Interautonómico Sub 18 de 2026.