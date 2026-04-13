Fernando Arribas se proclama campeón provincial de Recorridos de Caza

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El tirador soriano Fernando Arribas López de proclamó campeón provincial de Recorridos de Caza durante la cita celebrada en las instalaciones de la Escuela Nacional de Caza ubicadas en la localidad de Castillejo de Robledo.

Participantes en el Campeonato Provincial de Recorridos celebrado en Castillejo.DELEGACIÓN SORIANA DE CAZA

El campeonato de desarrolló sobre un total de 75 platos en tres tiradas y contó con diez participantes. Fernando Arribas López finalizó en primera posición al lograr 63 aciertos. Arribas firmó el mayor número de aciertos en una tanda de tiro el romper 23 platos de 25 en su segundo intento. La segunda posición en el pódium fue para Carlos Sanz Fernández con 61 impactos mientras que el tercer cajón del pódium recayó en Jesús Torres Hernández con 60 roturas.

Al inicio del prueba se guardó un respetuoso y sentido minuto de silencio por el reciente fallecimiento de Luis Alberto del Valle 'Piri' Juez Nacional de competición de esta modalidad y vinculado a la Delegación Soriana de Caza durante muchos años en la instalación del campo de tiro y arbitraje en el Campeonato San Saturio.